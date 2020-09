Sain contra los especuladores politicos 

El Ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, deslizó que sectores del Frente Progresista están detrás de un escrache a la casa del intendente Pablo Javkin, que fue convocado en las redes para la tarde de ayer. Para el funcionario el único objetivo de esa manifestación es la interna de esa expresión política liderada por el Partido Socialista. "Hay gente muy comprometida porque Javkin es un hombre de fuerte proyección política", sentenció Sain al asegurar que el jefe comunal contará "con todo el apoyo de la policía provincial".

El titular de la cartera de seguridad provincial se refirió a un rumor que comenzó a circular en las redes a partir de la convocatoria realizada por un grupo de comerciantes de un sector céntrico de la ciudad, quienes no están agrupados a las tradicionales asociaciones que los nuclea. Sin embargo, para Sain, detrás de esa movida está solapada la interna política del Frente Progresista. "Vamos a proteger a los jefes comunales, particularmente a Pablo Javkin, con quien ya nos comunicamos. Está muy comprometido para tratar de impedir eso, pero va a contar con todo el apoyo de la policía provincial", señaló Saín en "Trascendental", de LT8. Y aseguró: "No tengo ninguna duda que esto es una apreciación propia de la interna que le están jugando dentro del Frente Progresista, ¿quién puede dudar de eso?"

"Ahí hay gente muy comprometida porque (Javkin) es un hombre con fuerte proyección política", sentenció Saín en alusión al Partido Socialista.

En ese sentido, el funcionario provincial denunció que "el Frente Progresista le quieren hacer creer a la gente que yo convalido todos los homicidios cometidos por la policía, que somos los dueños de todos los homicidios y también ahora se lanzaron a jugar su propia interna".

"Hay sectores del socialismo, miserables y especuladores, que están sacando rédito de estos hechos. Nosotros no encubrimos ni le pagamos abogados a los policías gatilleros, tampoco ponemos abogados de narcos para proteger policías que torturan, asesinan y desaparecen chicos como hicieron (durante el gobierno socialista) con el caso (Franco) Casco", cuestionó Saín, al tiempo que le lanzó una dura recomendación al Frente Progresista: "La oposición debería lavarse un poquito la boca y aprender de nosotros, que tenemos una actitud mucho más digna y más democrática ante estos hechos".

A propósito, Saín aprovechó además para dar cuenta sobre los casos de violencia institucional perpetrados durante los últimos días en Alcorta, donde un efectivo mató a dos manifestantes, y Venado Tuerto, donde un policía hirió de gravedad a un joven de 19 años.

"En el caso de Alcorta, los policías fueron agredidos de manera violenta: a uno le sacaron la escopeta y le volaron la mitad de la cara de un escopetazo. Ese policía es el que mató a los dos. Mientras que el otro policía es el que molieron a palos y que estuvo tres días internado, lo cual para mí eso es legítima defensa", apuntó Saín, para agregar que "en este caso estamos ante un hecho de violencia institucional legal, conforme al artículo 34 inciso 6º del Código Penal de legítima defensa".

Sin embargo, trazó un paralelo con el caso que tuvo lugar en Venado Tuerto, donde aseguró que "va a intervenir Asuntos Internos junto al fiscal interviniente y no vamos a tener miramiento en eso".

Por último, Saín cuestionó al gremio policial no reconocido, Apropol, de utilizar el conflicto para intentar desestabilizarlo del cargo. "Hay gente que está usando el conflicto porque me quieren sacar a mí, pero a nosotros no nos van a venir a apretar con un pasquín de página web", sostuvo.

En tal sentido, apuntó contra los responsables del gremio, aunque sin mencionarlos. "Esos dos tipos que dicen que manejan un sindicato pasaban por el Ministerio de Seguridad y se tomaban un cafecito con el ministro (por Maximiliano Pullaro) y el jefe de Policía y salían contentos, pero con la jefa de policía (Emilce Chimenti) y conmigo no hay cafecito posible", sentenció.