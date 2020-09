Alberto Fernández: "El conflicto no se resuelve andando en patrullero y tocando sirenas"

"Nadie escapa a lo que nos está pasando. Decía Camus en La Peste que las pandemias dejan al descubierto las miserias de algunas almas. No es ético aprovechar la pandemia para profundizar la crisis y reclamar cosas que en este momento no se pueden hacer. Los conflictos no se resuelven andando en patrullero y tocando bocina", dijo Alberto Fernández, enojado, en un acto en Quilmes en el que la cervecería anunció su plan de inversiones 2020. Fue, claro está, un mensaje a los integrantes de la policía bonaerense que mientras él hablaba en Quilmes se estaban manifestando desde sus autos fuera de la Quinta de Olivos.

Era esperable que el Presidente aprovechara el acto para enviar un mensaje a los uniformados, pero en el evento también hubo momentos divertidos. "Vengo a descubrir que todas las cervezas y gaseosas que tomo son de Quilmes", dijo el Presidente al cerrar el encuentro en el que la empresa cervecera anunció que invertirá 50 millones de dólares a la producción local.



"Es un momento difícil para el mundo. Una pandemia tal vez ocurre una vez por siglo. Las pandemias se paralizan y cuando todo se paraliza queda al descubierto la debilidad del sistema. Necesitamos volver a la ética del mejor capitalismo. Es más fácil hacer dinero especulando, pero no es más ético", dijo el primer mandatario.

Mayra Mendoza, la intendenta del municipio, fue la primera oradora: "Es un orgullo recibir al Presidente y al gobernador en el marco del anuncio de esta industria icónica que seguramente traerá aparejados muchos puestos de trabajo. Es un momento difícil, pero a pesar de una pandemia estamos trabajando para reactivar la economía", dijo. Y destacó el compromiso ambiental de Quilmes, que se comprometió a cambiar en un lapso de 20 años su matriz energética.



Martín Ticinese, presidente de Quilmes, dijo que era un honor recibir a un presidente cuando la empresa cumple 130 años. "Un 31 de octubre se tiró el primer chop de cerveza porque llegó la luz al municipio", contó. Y agregó que el momento es difícil por la pandemia, "pero estoy orgulloso de nuestro equipo porque pudimos transformarnos. Hicimos alcohol en gel en base a cebada, que donamos, tapabocas, pero también tenemos que hablar del futuro. Estamos anunciando inversiones por 5 mil millones de pesos. La sustitución de importaciones para mí también es importante. No estamos especulando. Estamos poniendo el hombro para salir adelante, cuente con nosotros y gracias por estar acá", le dijo al Presidente y le obsequió un histórico chop de cerámica que simboliza los 130 años de la empresa en el país.

A su turno, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, anunció una reformulación del plan Ahora 12. "La verdad es que es una gran alegría estar acá en el marco de todo lo que está haciendo el ministerio del desarrollo productivo. El plan de 12 y 18 cuotas va a tener tres meses de gracia", explicó.

A su turno, Axel Kicillof habló de un día de doble festejo: los 130 años de la compañía y la inversión. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que el Presidente le contó que una de cada cuatro cervezas que se hacen en el mundo se hacen con materia prima argentina.

El plan de Quilmes

El plan de inversiones también incluye la creación de una línea de latas en la Cervecería Quilmes, por 15.300.000 dólares; la ampliación de la maltería ubicada en el partido de Tres Arroyos y el desarrollo del mercado del agronegocio de la malta y el lúpulo, por un total de 3.500.000 dólares.

Asimismo, implicará la ampliación del depósito logístico ubicado en la Cervecería Zárate por 3.200.000 dólares; la apertura de una nueva planta de maíz desgerminado en la sede de Corrientes, por 600.000 dólares; y el lanzamiento de nuevas líneas de cerveza con baja graduación alcohólica y sin alcohol, por 200.000 dólares.

Alberto Fernández estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, y de Comercio Interior, Paula Español.