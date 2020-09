Las primeras reacciones de los policías bonaerenses tras el anuncio de Kicillof

Apenas el gobernador Axel Kicillof confirmó el aumento salarial y las reformas a los ingresos extras para la Policía Bonaerense, los policías concentrados en Puente 12, el principal foco de protestas de la provincia, comenzaron a aplaudir y a retirar los patrulleros estacionados con efectivos de servicio que fueron a cumplir con sus funciones. Si bien hasta el momento no hubo un pronunciamiento unificado debido a la falta de voceros únicos en cada protesta, pasado el mediodía ya no quedaban agentes en Puente 12, epicentro del reclamo. Según circuló, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, presentó un compromiso escrito de que no aplicará sanciones a los efectivos.

“Los móviles se van a ir y los que están de servicios también. Los que están de franco se van a quedar”, anunció uno de los voceros de los apostados en Puente 12 por la mañana. Lo mismo ocurrió en las concentraciones policiales que tienen en Adrogué y el centro de Lanús, donde los agentes comenzaron a hacer sonar bombos y redoblantes.



La postura de los apostados en La Matanza, Almirante Brown, Lanús y La Plata fue analizar en principio el efecto concreto de los anuncios. Insistían, particularmente, en que se les dé garantías de que no habrá sumarios o sanciones contra los movilizados, un tema que no estuvo incluido en el discurso de Kicillof. Sin embargo, buena parte de los sumarios que piden anular fueron tomados durante la gestión de María Eugenia Vidal y llegan a ser alrededor de 12 mil.

Luego, el presidente de la Defensoría Policial, Luis Tonil, confirmó por su parte la disposición del Ministerio de Seguridad de conceder el pedido. "Hay un compromiso del ministro Berni de que no va a haber sanciones para los que levanten la protesta. La levantamos en el tiempo acordado y listo", indicó.

Durante los anuncios, el gobernador había dejado en claro que las protestas "no deben volver a repetirse". Y para instarlos a levantar esas medidas, sentenció: "Estamos dando una respuesta contundente e histórica, de fondo. Si no, en otro caso vamos a comprender que es una cuestión política y distinta".



En La Plata, uno de los agentes se paró sobre un patrullero y arengó un rechazo a lo dicho por el mandatario provincial: “Es algo positivo pero no es lo pactado”, dijo. “Le dimos un petitorio que no está siendo respetado”, añadió.



También acusó al gobernador de actuar con “cinismo” y le endilgó “haber sacado el 40 por ciento de la delincuentes (presos) a la calle”, algo que en abril pasado había sido anunciado por distintos medios y por dirigentes de la oposición, pero que luego fue desmentido categóricamente por la realidad de los hechos.



En ese mismo lugar, otro policía destacó que luego de los anuncios “en vez de trabajar 9 horas para comprar un kilo de carne, ahora vamos a tener que trabajar tres (por lo cual), vamos a estar más descansados”.