El final de "The Walking Dead" y la serie de Daryl y Carol

Es oficial: The Walking Dead tendrá su final definitivo en 2022, con la emisión de una undécima temporada ampliada de 24 capítulos. La serie que sigue a los sobrevivientes de un apocalipsis de muertos vivientes se convirtió en un fenómeno televisivo con millones de espectadores en la TV paga, y con cifras que excedieron largamente al nicho del género.



Aunque en los últimos años la ficción había experimentado una caída en sus cifras de audiencia -producto de un par de años demasiado morosos-, la décima temporada había recuperado cierto nervio narrativo que volvió a atraer audiencia. Entonces llegó la pandemia, el que iba a ser el anteúltimo episodio se convirtió en un finale inesperado y el último capítulo quedó suspendido; la semana pasada se confirmó el 4 de octubre como fecha de emisión.

Por supuesto, la cadena AMC no quiere dejar ir así como así una franquicia rendidora, que logró abrir otro mostrador con Fear the Walking Dead (cuya sexta temporada arrancará el 12 de octubre), e intentará armar otro con The Walking Dead: World Beyond, sobre la generación crecida ya tras el apocalipsis, que se estrenará el 5 de octubre, en ambos casos a través de la señal AMC en Argentina.

El anuncio de la temporada final de The Walking Dead (que en la Argentina se ve a través de las señales de Fox) viene recargado con la confirmación del spinoff de dos de los personajes más populares de la serie, Daryl y Carol (Norman Reedus y Melissa McBride, últimos miembros del elenco original). La nueva serie se emitirá desde 2023 y estará a cargo de Angela Kang, actual responsable de la serie madre, y Scott Gimple, que ocupó ese cargo en años anteriores.

"Estoy deseando trabajar con nuestros brillantes guionistas, productores, directores, actores y resto del equipo y adaptar el épico capítulo final de la historia de Robert Kirkman (el creador del cómic en el que se basa la serie, ya finalizado) para nuestros fans", dijo Kang. "Trabajar con Norman y Melissa ha sido una de las mejores cosas de mi carrera y estoy entusiasmada de seguir contando historias con ellos", agregó.



Por su parte, Gimple también está desarrollando otra serie titulada "Tales of the Walking Dead", unitarios en los que aparecerán nuevos personajes y otros ya conocidos dentro de las historias. Además, AMC y Universal Pictures trabajan en una trilogía de películas en torno a la figura de Rick Grimes (Andrew Lincoln), protagonista de The Walking Dead durante sus nueve primeras temporadas.