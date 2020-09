Matías Almeyda: "A nadie le gusta perder de esta manera" 

El entrenador Matías Almeyda se responsabilizó luego de la dura derrota que sufrió el equipo que conduce, San Jose Earthquakes, al caer por 7 a 1 frente al Seattle Sounders válido por la Major Soccer League (MLS) de los Estados Unidos.

"A nadie le gusta perder de esta manera", reveló el técnico argentino, tras lo cual manifestó: "El responsable es el entrenador, porque es quien elige a los once que van a entrar a jugar el partido".

En una conferencia de prensa que brindó después del partido, Almeyda expresó además: "Yo dirijo y he jugado al fútbol como un aficionado. Aquellos que me conocen saben el dolor interno que me causa perder, y sobre todo perder de la manera que estamos perdiendo".

"He pasado por momentos de dificultad en mi vida deportiva, no con tantos goles en contra como en esta ocasión, pero creo que siempre busco la manera para que me deje un aprendizaje", aseveró.

Asimismo el entrenador añadió que "este aprendizaje es doloroso, pero no imposible de cambiar", dejando la puerta abierta a continuar en la institución estadounidense para intentar revertir el mal momento deportivo.