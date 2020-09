Eduardo López: “Para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está mal visto invertir en salud, educación y producción” 

El secretario General de CTA Ciudad de Buenos Aires, de CTERA y secretario adjunto de UTE, Eduardo López, dialogó con "Subí, después te explico", programa que conduce Quique Dupláa en AM750, sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y el deterioro de la educación durante los años de macrismo.

“Macri aumentó la coparticipación de la Ciudad en febrero de 2016. Desde entonces bajó el presupuesto de salud, educación, construcción en viviendas y bajó el poder adquisitivo de nuestros salarios”, dijo Lopéz, quien consideró que los fondos fueron destinados a "los negocios" de Horacio Rodríguez Larreta. “La plata se ha usado para las baldosas, los faroles, las macetas y para pagarle a la prensa”, cuestionó.

Para el secretario de la CTA el problema de la Ciudad no es el presupuesto sino las prioridades. “Hoy la Ciudad es un desastre, es la capital nacional del coronavirus. Tenemos 14 mil chicos sin vacantes. Cuando asumió Macri como jefe de gobierno el presupuesto en educación era del 30 por ciento. Hoy es del 19. La inversión en educación fue bajando un punto por año”, indicó.

En materia de educación, Lopéz recordó que la gestión de Cambiemos prometió construir 54 escuelas de las cuales solo construyó dos e intentó cerrar 14 junto a 29 profesorados. “Para la Ciudad está mal visto invertir en salud, educación y producción”, dijo.

Al ser consultado por la intención de Larreta de que los 5 mil chicos de la ciudad que no tienen conectividad vuelvan a la escuela, el dirigente gremial sostuvo que se trata de una “pedagogía de la crueldad”.

“Las escuelas están abiertas, lo que está cerrado son los edificios pero nosotros estamos dando clases. En la ciudad hay 5 mil chicos que no tienen conectividad y el gobierno quiere abrir los edificios para armar cybers. Nosotros decimos que no. Esa no es la solución. El Estado debe ir a la casa de los chicos y garantizar la conectividad”, sostuvo Lopéz.

“Macri y Larreta descontinuaron el plan Conectar Igualdad del kirchnerismo. Lo que los chicos necesitan es la computadora en la casa, para que se conecten con la maestra y sus compañeros. Si no lo que ve es que su mamá y su papá no tienen plata para comprar una computadora. Eso es cruel”, agregó. “Larreta quería una tapa de Clarín con la foto de que habría las escuelas. Pero no pudo romper la cuarentena educativa”, completó.