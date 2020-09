Agredieron a periodistas en la marcha anticuarentena en Salta 

Participantes de una marcha anticuarentena agredieron de forma verbal y física al periodista Alexis Miranda mientras realizaba una cobertura para el canal América 24 y al fotoperiodista Javier Corbalán, quien cubría para el diario El Tribuno. El Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal) y la Asociación de Periodistas de Salta (APES) repudiaron las agresiones y la inacción policial para proteger la integridad física de los trabajadores de prensa; asimismo, reclamaron sanciones a los agresores y garantías para el trabajo periodístico.

También el gobernador Gustavo Sáenz repudió las agresiones en su cuenta de Twitter, en la que informó que instruyó al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, para se identifique a los agresores:

"Llegamos al monumento al General Güemes a las 16. Estábamos preparando el equipo para transmitir en el programa de Mauro Viale. Empezamos a recibir agresiones verbales de la gente que estaba ahí en la marcha 'antitodo', había un grupo minúsculo en la calle y el resto en auto", relató Miranda a Salta/12.



Contó que mientras se encontraba con el camarógrafo Daniel Muñoz dos personas se acercaron a reclamarles porque no querían que filmaran las patentes de los automóviles estacionados en el lugar, aunque los periodistas no estaban haciendo eso. "Les dije que no nos digan como tenemos qué hacer nuestro trabajo. Un joven con barbijo del partido Libertario me pegó en la cara", relató Miranda, quien señaló que "la Policía vio la agresión y no dijo nada, ni intervinieron. Eran dos policías varones y una mujer que se sacaba fotos en la marcha", añadió.

El joven señalado como agresor de Miranda

Otro manifestante escupió en la cara a Corbalán. "Son cuestiones graves que atentan contra la prensa y contra el derecho a informar. En una situación de pandemia es una locura que atenten contra mi salud escupiéndome a la cara. Fue alguien que no sé quién es, pero que expresó un desprecio total por la vida y por el resguardo hacia el otro", dijo a Salta/12 el reportero gráfico.

"Primero se acercaron dos o tres personas a insultarme, a decirme que era un vendepatria, todo sacado de contexto, muy raro. La persona que tenía una cámara en el cuello y estaba sin barbijo empezó a agredirme hasta que me escupió. Otra gente lo separó del lugar. Fui corriendo a higienizarme por el peligro ante la pandemia, no sé qué pasa con esta persona", relató.

Corbalán fotografió a su agresor y fue reconocido por periodistas y vecinos como Miguel Ángel Caminos. Este hombre dejó un comentario en el posteo de facebook donde se expuso su foto: "qué buena foto, ya me la descargué, me gustaría la original para tenerla en buena calidad así la imprimo en tamaño grande y la pego en mi pared".







La marcha anticuarentena se llevó a cabo como parte de una movida nacional. En Salta, se hizo en momentos en que hay un pico de contagios de coronavirus y en la que de hecho el gobierno salteño impuso restricciones "estrictas" por una semana con suspensión de reuniones sociales, de actividades y la prohibición de permanencia en espacios públicos. La manifestación no logró gran concurrencia y se estima que participaron de ella menos de cien personas, la mitad se movilizó a pie, y la otra mitad pasó en vehículos con banderas argentinas.

"No entiendo cómo se manejaron. Me interesa saber quiénes son las personas responsables de esta marcha", expresó Corbalán. El reportero gráfico dijo que en un momento hubo gente que aseguró que quien lo escupió no los representaba pero "filmaban, se reían e insultaban". El trabajador indicó que la marcha se hizo con aglomeración de personas y que algunas estaba sin barbijo.

Corbalán expresó su agradecimiento con colegas que se solidarizaron y con el medio para el que trabaja ya que desde ahí le aseguraron que van a impulsar que se investigue. "No tienen que golpear a la prensa, que nos dejen trabajar. Estamos en todas las marchas, cubriendo lo que pasa en Salta todos los días. Se tienen que tomar cartas en el asunto de manera urgente y tiene que haber sanciones", sostuvo Corbalán.

"Condenamos la pasividad de los agentes policiales que se encontraban en el lugar, quienes no hicieron nada para proteger la integridad física de los colegas, ni para identificar a sus agresores. La misma Policía que ha sido denunciada por abusos en la aplicación de las normas de bioseguridad, se muestra incapaz de proteger la integridad física de trabajadores esenciales", sostuvo el SiPrenSal. El Sindicato exigió que se identifique a los responsables y se implementen sanciones. Al ministro Pulleiro le solicitó que garantice la seguridad de trabajadores y trabajadoras de prensa.

El SiPrenSal también llamó la atención a propietarios y directivos de medios de comunicación: "Les solicitamos que reduzcan la exposición de los trabajadores a lo mínimo indispensable, además de asegurar los elementos de protección personal y su cobertura médica".

"Los colegas no dudaron en recurrir y solicitar asistencia por parte de efectivos policiales que se encontraban en el lugar. Estos hicieron caso omiso y en ningún momento buscaron resguardar la seguridad de los periodistas. Su inacción resultó en lesiones en el cuello y la cara de Miranda. Es por ello que requerimos y exigimos al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta y al Ministerio Público Fiscal, en forma inmediata, que instrumenten las medidas necesarias para reconocer y actuar en consecuencia contra el personal policial que se negó a intervenir y garantizar seguridad", manifestó APES en su comunicado.

Hasta el cierre de esta nota, los periodistas no habían podido realizar la denuncia formal porque debían continuar con sus trabajos. El ministro de Seguridad llamó a Corbalán y se puso a disposición.