Las pasiones de Leo García

Fue guitarrista de Gustavo Cerati, además de ser uno de sus preferidos, y tocó con Soda Stereo, entre otros. Su hit “Morrissey” lo coronó como uno de los más resonantes cantantes de pop argentino. Hizo discos elogiados y perdurables como Vital (mezcla de sonidos ambient con ayahuasca), Mar, El milagro del pop, Cuarto creciente. Hizo hasta cinco shows por fin de semana y es conocido en toda Latinoamérica, donde hoy le piden conciertos por streaming. Como el resto de lxs artistas, con la pandemia no puede tocar en vivo y en directo frente a su público, que lo que más le gusta hacer, y se ofreció para participar en el Cantando 2020.

En esta entrevista con SOY Leo cuenta que en principio le dijeron que sí, pero finalmente lo bajaron de la lista de invitadxs y no va a estar. Se siente excluido y muy mal. En esta charla habla de su recorrido como artista, su presente, su cumpleaños número cincuenta, un número redondo que, cuenta, lo hace considerar seriamente la idea de enrolarse para ser seminarista y estudiar para ser cura. “¿Pasará pasará?” es uno de sus últimos trabajos, un video clip que grabó junto a Julieta Rada, Benito Cerati, Isabel de Sebastián, Celsa Mel Gowland, Miss Bolivia, Paula Maffia, Natalia Oreiro y León Giecco, entre otrxs músicxs donde transmite un mensaje esperanzador, mientras en su intimidad no la está pasando muy bien que digamos.



Antes de empezar la charla, me pide unos minutos para darse un baño. Llega puntual a la cita virtual, en la que pasamos horas hablando. Pero nuestro encuentro no termina ahí: al día siguiente y al otro retomamos la charla por WhatsApp y no dejamos tema sin tocar. Leo se acomoda la gorrita y mirando todo el tiempo a la cámara no deja de hablar y contar cómo está, lo que le hicieron y lo que hará.

WORKING CLASS CERO

Apareció en los medios que ibas a participar en el Cantando, pero ahora parece que no… ¿Qué pasó?

Yo no me enteré que no voy a estar en el programa por Esmeralda Mitre. Marcelo Tinelli no tuvo que ver en esta decisión. Hay tuits de Tinelli donde dice que estaba contento de que yo esté en el programa. Fue una cuestión de Esmeralda Mitre. Fue ella, lo tengo de muy buena data, la que habló para decir: ‘Si Leo García no cnata conmigo, que no sea participante”. Entonces, como rankea mucho cada vez que aparece, porque siempre hace algo bizarro... Vos ves a Esmeralda Mitre abierta de piernas, cantando a los gritos cualquier cosa, y eso causa rating; y entiendo que una productora le puede dar más bola a eso que a mí. Yo no soy un artista bizarro. Yo he sido una persona muy exitosa, pasa que no he sabido hacer dinero con la plata que gané. Tampoco me arrepiento de eso.

¿Por qué creés que te hizo eso?

Porque ella quería que yo cantara como invitado de ella. Eso me pareció que estaba bueno, pero a mí me ofrecieron poder ser cantante-participante. Y a mí como trabajo, como laburador, me convenía estar fijo en el programa. No hacer una aparición como invitado y nada más, ¿me entendés?

¿Por qué te interesa tanto estar en el Cantando?

Porque no voy a poder cantar ante el público durante mucho tiempo. No sé cuándo voy a poder hacer eso, dicen que recién en el 2022 se van a poder hacer shows sin tapa-boca. Entonces, es la oportunidad de estar frente a las cámaras y saber que la gente por la televisión me puede ver. Y te repito, no pude estar en el programa por Esmeralda Mitre, la ricachona que se caga en todo; expresemos esto, porque ya estamos cansados de esto.

¿Qué es “esto”?

De un país pobre donde un programa muestra a un rico que tiene poder, y porque es rico los pobres quieren ser como el rico. Estamos hartos de esto, mi amor, ¿no te parece? Definitivamente, la gente que tiene mucha plata nunca va a entender a quienes venimos de abajo, los que no tenemos un mango e hicimos nuestra carrera. Nos hacemos de abajo, ante una que nació en cuna de oro; y eso se nota. He sido víctima de una ricachona, caprichosa, que se caga en todo. Porque una persona como Esmeralda Mitre que habla en televisión del Presidente, de la parte mandataria del gobierno, en un programa de entretenimientos, no está en sus cabales. Estamos hartos de esto y la gente no tiene por qué comprar esta mierda. ¿Creerle a una persona porque tiene plata y cree tener poder? El asunto es que acá, ella le sacó el trabajo a una persona que necesita trabajar.

¿Cómo estás llevando la cuarentena?

Sé que el virus está dando vueltas y por eso me quedo en casa. Estar encerrado me causa cierta depresión. Estoy en la cama con los aparatos conectados y mirando televisión. Lo mío no es tener un trabajo fijo, es tocar y cantar... Desde la primera semana pasada empecé a extrañar mucho cantarle al público, inclusive extraño ir a sitios que antes odiaba.

ARTE ARTE ARTE

Una de las últimas apariciones públicas grandilocuentes que recuerdo de Leo Garcìa fue en la inauguración de ArteBA, en 2016. Leo pasó por uno de los salones del predio de La Rural gritando, tirando y rompiendo varias copas que estaban ordenadas para lxs invitadxs al cocktail de la feria. Se hablaba de un ataque de furia, pero en una de sus redes sociales escribió: “Que lindo fue romper todo en ArteBA recomiendo hacer eso siempre. Romper todo hasta que los de seguridad te saquen... Eso es arte”. No puedo evitar preguntarle sobre aquello. Me contesta: “Me siento orgullo de lo que pasó porque hasta el día de hoy los artistas más grandes de la plástica me dicen ‘Por fin alguien hizo algo que todos nosotros hubiésemos querido hacer’. Yo hice lo de Arte BA y fue una cosa super viral que después no la pude sostener, porque yo no voy a andar haciendo un kilombo detrás del otro porque lo mío es hacer música. Aparte, el rey de los escándalos es Charly.”

¿Sentís que la fama te usó o vos a ella?

Yo me mantuve donde me permitieron estar. La Sony no me quiere. Yo estoy en Pop Art, que me banca bastante, pero no es una multinacional. Yo tenía mucha exposición y hoy en día mis discos están descatalogados. Están subidos a Spotify pero no soy dueño de esas plataformas, ni tampoco lo es Pop Art. Entonces no podríamos hacer un compilado, ni volver a grabar los temas. Yo me fui manejando donde pude. Creo que todo esto pasa porque me discriminan. No me estoy victimizando. El hecho de ser gay se paga muy caro; si no, tenés que mentir.

¿Por qué decís que te discriminan?

Yo siento que existe el supuesto heterosexual que vive la homosexualidad bajo la joda, la droga y el alcohol. Nadie está esperando que nazca de su panza un hijo gay. Pero existimos y… nada sucede si no hay un “puto a tierra”, como un cable a tierra. En un programa de televisión, en una gran producción, siempre hay detrás un puto para que la cosa funcione; para que las cosas tengan buen gusto, carácter; esa dualidad que aportamos entre lo masculino y lo femenino.

¿Tenés algún ejemplo?

Yo canté en el Colón en un homenaje a Cerati con la sinfónica del Maestro Alejandro Terán que es un amor de persona, súper moderno, él y su mujer con los hijos. Tuve la idea de vestirme de dama antigua con el diseñador Pablo Simón. Y sin embargo, cuando yo canté lo taparon. No lo mostraron. Hubo una mano negra que sacó esa parte del video. Hay una cosa en la Argentina muy chota, gente que está metida dentro de la industria. Ahí es donde yo pierdo. Además, el teatro Colón es también para ir vestido, para estar montado… Es muy lírico… Sergio De Loof me dijo “Fuiste el mejor y nadie se enteró. Ahí hay una mano negra”.

¿Por qué creés que pasa eso?

Lo digo sin rodeos: Hay gente que no le gusto porque soy homosexual, es eso. Soy una persona. El otro día me decían: “Si vos te manejaras mejor dentro de ‘la homosexualidad’ llenarías el Luna Park de gays…”. Es un pensamiento muy choto ese. El prejuicio de los demás forma parte de mi existencia.

La fama, dicen, tiene su precio, y los años pasan…

La edad me va descontando libido. Yo tuve la calentura que cualquier adolescente tuvo. Pero a los 40, 45 y ahora con 50 años no voy a perder la cabeza. No estoy dispuesto a perder un día o a hacer cualquier cosa por estar ahí entre las piernas de alguien. Me siento un privilegiado y muy protegido. Creo en los ángeles.

LEO ENCUENTRA LA CURA

También es cierto que sos músico y sublimás la energía sexual a través de las canciones…

A medida que voy creciendo voy superando esa situación sexual. Y cada vez doy más para transformarme en cura.

¡Como Morrissey!

Una persona que se dedica para ayudar a alguien no está pensando en comercializarse. Sería totalmente al revés de lo que es mi trabajo. Pienso eso como un cambio radical en mi vida. Cuando hago un show me pone feliz ver a la gente feliz. Me interesa cantar y emocionar al otro. Pero también creo que se pueden hacer cosas sin que uno tenga que hacer un show o una actuación…También hay mucha gente nueva haciendo cosas. Te estoy contando lo más profundo: Una cosa que realmente estoy pensando. De hecho, ya tengo la camisa de cura y todo.

Entonces lo estás considerando seriamente…

Tengo gente que me asesora sobre el tema. Es una idea que tengo. Me entusiasma más esto que sacar un disco nuevo, porque ya lo hice. Ser una estrella pop tiene que ver con la juventud. Pero yo tengo 50 y el rótulo de “Señor del Pop” me pesa mucho y sentí que lo que quería era brindarle felicidad al público. La pandemia, al no permitirme eso, me hizo pensar en otras formas en las que puedo servirle al público.

También hay mucho mano-chanta…

Sí, lo sé. Yo me refiero a una situación donde poder bajar del todo y salir de esa cosa pop, de ser todo el tiempo Leo García, ganar dinero… ¿Qué sería la humildad máxima? Entregarlo todo. Dejar todo tipo de pensamiento de superioridad y mostrarse, del todo, humilde. Entonces pienso “¡qué bueno sería ser cura!”. Averigüé: son 6 años de estudio… pero si realmente tenés vocación y devoción podés hacerlo de otro modo. Hay gente que se hace pastor, por ejemplo; yo lo he pensado también. Pero me parece mucho más revolucionario ser cura, porque tiene que ver con la religión católica y ésta tiene que tener reformas… A Jesús lo mataron porque era revolucionario y tenía una idea nueva sobre la religiosidad. Bueno, yo creo en un gay que tiene una idea nueva.

¿Y con respecto a la castidad?

Es mucho mejor creer. Los profetas siempre fueron más grandes. Solo Jesús, con 33 años... La castidad es una cosa que se logra después de haberlo hecho mucho, hasta que te cansás, ¿me entendés? Eso somos los seres humanos. No podés pedirle a un ser humano que sea casto durante toda su vida. Para mí es mucho más interesante una persona que se da cuenta de que a eso ya lo superó y que vale más el abrazo, el cariño, la mirada, la palabra de fe, el aporte, la ayuda al otrx, la solidaridad. Por eso creo que un verdadero ser, que puede expandir una enseñanza, es cuando ya experimentó todo aquello. Todo aquello es eso que la Iglesia Católica condena como si fuese “el mal, lo impúdico, lo diabólico” … pero después tenés ochocientos mil curas que son pedófilos…