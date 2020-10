Audia Valdez: la pausa obligada y el placer de los sonidos

"Es un disco sin filtro porque sola, yo acá adentro, lo grabé y lo mezclé. Es como muy mío, muy perceptivo de este momento. Se llama Transforme C1", dice Eloísa López respecto al nuevo álbum de su proyecto Audia Valdez, que estará disponible mañana en todas las plataformas y será presentado en octubre con un show en live streaming desde su tienda en la Galería Patio del Liceo, vía Tickethoy.

El primer track, Desde la pared, es una invitación a salir. Pero salir a dónde es la pregunta, porque el encierro es, al menos, una realidad. Desde el comienzo, Transforme C1 facilita una salida sensorial. Está lleno de detalles sutiles, como siderales, si se pudiera adjetivar y el espacio celeste fuera un lugar accesible. Es para escuchar con auriculares, en un estado de ensimismamiento como el que se logra cuando se mira un buen film.

"Pensé el disco como una película, por eso es muy importante escucharlo en el orden que está. Muchos me dicen que ya no usan los discos, pero yo necesitaba sacar uno que siguiera un orden. Busqué cosas que me dieran placer; no un placer banal, sino como corporal. Hay cierta música que me pone en un estado especial porque tiene sonidos y frecuencias especiales", dice la artista, que también es diseñadora textil.

Transforme C1 ya estaba casi listo, pero Eloísa necesitó deshacerlo para volver a armarlo. Cuando comenzó la pandemia estaba con la agenda a full, y el parate impuesto fue extraño, aunque creativamente la inspiró. Si bien trabaja en su casa, se dio cuenta de que necesitaba el tiempo de quedarse un poco quieta, al menos físicamente.

¿Qué cambios hubo luego del desarme y rearmado del disco? La construcción sonora. Eloísa trabaja con el sonido, y necesitaba escuchar y sentir otras cosas. "Busqué especialmente construir sonidos que me dieran placer, que me tocaran, me atravesaran la fibra sensible, que me generaran otro estado de conciencia", argumenta. "Y el disco nuevo toca esa fibra."

¿Cómo es Transforme C1?

--Es un disco para escuchar, para ponerte los auriculares y caminar por la ciudad. Es muy urbano, tiene un clima muy cinematográfico, onírico, de sensaciones. Me cambió tanto que construí todas las programaciones, todos los teclados, todo lo hice de nuevo en tres meses, así que es un disco re cuarentena total.

Eloísa dice que, más allá del encierro, todavía le cuesta creer lo que está pasando. Y a la vez no, porque ya era algo anunciado. "Pero hasta que no lo tenés en frente no tomás conciencia. Creo que es una puntuación mundial, necesaria para todes."

Trozos de films, el single adelanto, además de un groove electrónico y bailable con frases clichés de películas clase B, tiene un video que rescata el cariño que Audia siente por David Lynch. Rodado cinco días antes de que se dictara la cuarentena, en el mundo soñador de Audia puede leerse como premonitorio de lo que sucedería: un teatro vacío, dos actores que ensayan la obra con cierta distancia social, ella sentada sola en la mitad de la sala.

"Fue mi última salida lejos de mi casa. Me encanta cómo quedó, es una onda muy Lynch, amamos a David Lynch", dice. El video fue seleccionado para el Buenos Aires International Fashion Film Festival (BAIFFF), en el que Audia Valdez de hecho tocará en el cierre, el sábado 26 de septiembre.

El nombre del disco, el sonido y la estética que elige Eloísa para dar vida a Audia se sitúan imaginariamente en el futuro, como el estilo de ropa que piensa y crea. "Me gusta mucho todo lo que es del futuro, y por ahí encaro la ropa, que tiene mucho que ver con mi música. De hecho es un todo", explica. Y por eso Tranforme C1 sale con su línea de ropa: cada canción tiene un diseño en particular.

Lo que Eloísa busca es que las prendas sean cómodas, unisex, y recreen una especie de uniforme. Fusionando todas las partes de esta artista, se torna posible salir desde el ensueño y crear una realidad, como propone Carlos Castaneda, un referente inevitable de Eloísa. O como canta ella en el track 6, Reír hasta llorar: "La imaginación puede ser un gran viaje".

Audia Valdez preparó prendas unisex basadas en las canciones de su inminente disco | Foto: Prensa