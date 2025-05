Playas, sierras y campo. Mega ciudades, pueblos pequeños y varios pasajes de la historia bonaerense en su haber. Así se pueden resumir a los 27 municipios que componen la Quinta sección electoral, la más grande en cantidad de distritos en toda la provincia. El peronismo viene de recuperar Dolores en las últimas elecciones y sólo por un voto no corrió la misma suerte en Pinamar. Mientras tanto, los ex Juntos por el Cambio pasaron de ganar en 21 partidos en 2021 a solo once en 2023.

Por eso, Unión por la Patria espera consolidar este camino en una región que también pone en juego cinco senadores provinciales. Además, está atento a lo que sucede en General Pueyrredón. Allí, Guillermo Montenegro, aún en el PRO, coquetea con Javier Milei en el mismo partido desde donde provienen figuras de peso en la política provincial como el senador Maximiliano Abad, y el diputado y exintendente de la ciudad, Gustavo Pulti.

En este escenario, la Quinta tiene 354 concejales distribuidos en todos sus concejos deliberantes. En 2025, 177 pondrán en juego su destino. De allí, 101 asumieron mediante las listas del ex Juntos, cuando Diego Santilli y Facundo Manes compitieron en la interna macrista-radical en 2021. El segundo lugar de aquel año quedó para el ex Frente de Todos con 69 bancas. Completaron con cinco ediles los partidos vecinales y sólo dos quedaron en manos del casi extinto randazzismo.

Estos números son de cuatro años atrás, cuando la pandemia azotó el mundo y el clima social se dividía entre los que estaban a favor de la cuarentena y los que se oponían a la medida. Para 2023, UxP logró una leve mejoría, y pasó de 69 a 74 concejales. Pero el verdadero cambio se dio en el ex Juntos, que perdió 23 sillas en toda la región. De tener 101 ediles, cayó a 78. Como en toda la provincia, la irrupción más importante la dio La Libertad Avanza, que obtuvo veinte bancas en trece partidos. Por su parte, el vecinalismo, retuvo sus cinco lugares en Necochea.

Más allá del peso marplatense, no hay que descartar la fuerza radical en la sección. De los 27 municipios, la UCR gobierna en doce, con Tandil incluido y la referencia de Miguel Ángel Lunghi. Por su parte, UxP está al frente de la misma cantidad de intendencias, y podría sumar a Necochea al combo, dado que el vecinalista Arturo Rojas apoyó la conformación del Movimiento Derecho al Futuro que lidera Axel Kicillof.

En la Legislatura, JxC arriesga tres lugares en el Senado y UxP los otros dos. Con un 2023 que tuvo un reparto casi de tercios en lo que respecta a diputados, el 2025 posiblemente construya un mapa similar para la Quinta a la espera de cómo resulte el acuerdo, o no, entre el PRO y LLA.

Quinta a fondo

La Quinta sección electoral es la más grande de las ocho que componen a la provincia de Buenos Aires en cantidad de municipios. Son veintisiete. Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipu, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo, La Costa y Villa Gesell.

Corresponde aclarar que todos los datos analizados provienen de los escrutinios definitivos que publicó la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, no se contemplan posteriores alianzas, fracturas, saltos de una fuerza a otra, ni otra estrategia. Sólo se tiene en cuenta la lista de origen para cada concejal.

Con este marco, Ayacucho se dispone a renovar siete bancas. En 2021, cuatro fueron para Juntos y tres para el FdT. En 2023, el intendente radical Emilio Cordonnier obtuvo cinco sillas y solo tres fueron para UxP, por lo que el peronismo espera mejorar su performance.

Misma situación sucede en Balcarce. El radical Esteban Reino, que días atrás mantuvo un encuentro con Mauricio Macri, controla el Concejo Deliberante con once de 18 concejales. El peronismo, por su parte, ganó tres bancas en 2021 pero dos en 2023, así que tiene margen para crecer.

Por el lado de Castelli, distrito gobernado por el peronista Francisco Echarren, en las últimas dos elecciones ganó tres de los cinco ediles en juego y pretende repetir, hoy alineado con Kicillof. Y cercar de allí, sobre la misma Ruta Nacional 2, Javier Gastón en Chascomús apunta revertir lo sucedido en 2021 cuando Juntos se quedó con cinco de los ocho concejales en juego y lo duplicó en votos.

Dolores fue noticia en 2023 cuando, tras dieciséis años en el cargo, Camilo Etcharren, íntimo amigo de Macri, cayó ante el peronista Juan Pablo García, hijo de una histórica familia militante en el partido. Ahora, el desafío del “Patita” es tomar las riendas del Concejo Deliberante y mejorar la marca del ex FdT en 2021 que sólo ganó dos de las siete sillas en disputa.

Entre los distritos costeros está General Alvarado, conocido por su ciudad cabecera, Miramar. Allí, el peronismo también espera dar vuelta la torta respecto a las legislativas pandémicas cuando la oposición obtuvo cinco de las ocho bancas en juego. Mismo destino pretende General Guido, donde UxP cayó cuatro años atrás y sólo se quedó con uno de los tres concejales. En 2023, el reparto fue al revés y pretende repetir.

Por el lado de General Belgrano, el radicalismo sostiene su dominio, a pesar de que el 2023 fue más parejo. Ahora tiene que revalidar cuatro lugares en el Concejo Deliberante y UxP solo dos. En General Lavalle también gobierna la UCR, ahora atravesada por una grave denuncia de violencia contra el intendente Nahuel Guardia. Resta por ver si mantendrá los resultados de 2021 y 2023 cuando su espacio ganó dos de los tres concejales en pugna.

El municipio de General Madariaga viene de repetir dos resultados favorables para el radicalismo. Las últimas dos elecciones le dieron dos concejales al oficialismo y solo dos al peronismo, un escenario que pretende cambiar. Diferente es lo que pasó en General Paz, donde UxP torció los números de 2021 y apela sostener sus tres concejales y, de esa manera, el gobierno del concejo local.

Hacia el centro de la provincia está Las Flores, con el peronista Alberto Gelené a la cabeza. El dirigente sostiene resultados favorables en los últimos comicios y apunta a mantener o acrecentar las cuatro bancas que ganó en 2021 contra tres de los ex Juntos. Cerca, en Lobería, la situación es similar, pero con la UCR al frente. Allí, Pablo Barrena espera mantener el 4 a 2 que repitió en 2021 y 2023.

Hacia el sur, en Maipu, el peronismo intentará dar vuelta los últimos resultados y quebrar el techo de mil votos de diferencia que lo separan del gobierno radical en los últimos dos comicios. Pasó de obtener tres concejales en 2021 a solo dos de los seis en juego, por lo que pretende mejorar.

En Mar Chiquita, municipio mitad costa mitad campo, Walter Wischnivezky pone en valor sus primeros dos años de gestión y debe sostener los cuatro lugares que el peronismo obtuvo en 2021. En Pila, Sebastián Walker viene de quedarse con la totalidad de las tres bancas en juego en 2023 para UxP, lo que le permite tener a cinco de los seis concejales del municipio, un número que apunta a revalidar.

En Monte y San Cayetano, la UCR mantuvo el control legislativo en las últimas dos elecciones. Pero el desenvolvimiento del oficialismo provincial fue dispar en ambos, porque en Monte perdió un concejal en 2021 y 2023, pero en San Cayetano ganó uno. Ahora, para 2025, la expectativa está en superar los logros.

También el radicalismo tiene el desafío de sostener la hegemonía en Rauch. La localidad que tiene al presidente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Suescún, a la cabeza del gobierno, apunta a repetir los números de las últimas dos elecciones, que terminaron con tres concejales para la UCR y tres para UxP.

Los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredon), Esteban Reino (Balcarse) y Maximiliano Suescún (Rauch).

A pocos kilómetros de allí está la otra gran cabeza de la Quinta. Tandil, gobernada por Lunghi desde el 2003, único intendente radical que tiene un representante directo en la Legislatura a través del diputado Matías Civale, pone en juego siete de los diez ediles en disputa. En 2023, ya perdió dos en manos de LLA, fuerza política con la que discrepa de manera tajante.

Entre los distritos que no tienen playas, también están Tordillo y Lezama. Ambos con seis sillas en sus concejos, ponen tres en juego. En el primero, el peronismo espera mantener su hegemonía de las últimas dos elecciones donde se quedó con dos bancas. En Lezama, el municipio más joven de la provincia, el radicalismo no pudo sostener los resultados de 2021 cuando obtuvo los tres concejales en juego. En 2023, UxP le arrebató un lugar, un objetivo que apunta a repetir.

Ya sobre las costas bonaerenses, el peronismo tiene la mira puesta en Pinamar, uno de los dos partidos gobernados por el PRO en la quinta sección y que retuvo por solo un voto en 2023. En 2021, el macrismo ganó cuatro de los siete concejales y el ex FdT tres. Si bien hoy irrumpió LLA, UxP apuesta a revertir los números y mantener la presión que supo gestar hace dos años.

Pegado a Pinamar, en Villa Gesell, Gustavo Barrera padece los efectos de la gestión de Milei y declaró la emergencia municipal. Hombre de Kicillof, en 2021 cayó frente al exJuntos, pero en 2023 lo revirtió. Con este antecedente, apunta a fortalecer su presencia en el concejo, donde pone en juego cuatro de las ocho sillas en pugna.

En el Partido de La Costa, Juan De Jesús volvió a estar al frente de la Municipalidad, y ahora tiene el desafío de dar vuelta los números de 2021, cuando la oposición obtuvo seis de los nueve concejales en juego. Para 2023, de seis pasaron a tres y el peronismo creció de tres a cuatro. Así, la expectativa está en sostener la senda de mejoría.

Al sur, en Necochea, el distrito tiene al vecinalista Arturo Rojas en el gobierno varios triunfos consecutivos al hombro. Hoy alineado a Kicillof, Nueva Necochea, su espacio a nivel local, pretende mejorar los tres lugares que ganó en 2021 de los diez en juego. El ex FdT alcanzó dos sillas, por lo que resta ver cómo se configurará la nueva lista y las respectivas alianzas.

El municipio de General Pueyrredón es el más populoso de la quinta sección. Incluso, está entre los cinco más grandes de toda la provincia. En 2023, casi 600 mil personas estuvieron habilitadas a votar y más de un 41 por ciento optó por la reelección de Guillermo Montenegro, hombre del PRO y el Poder Judicial, dado su pasado como juez federal.

En 2021, en medio de la pandemia, la alianza macrista-radical permitió al intendente quedar con ocho de los doce concejales en pugna. Con Mar del Plata como ciudad emblema, el distrito es el único de la sección que cuenta con un Concejo Deliberante de 24 bancas, el máximo posible que establece la ley y un número muy común en el conurbano bonaerense.

El partido está gobernado por Montenegro, pero con una fuerte presencia del radicalismo. Abad mantiene una férrea alianza con el intendente y su esposa, Marina Sánchez Herrero, es la actual titular del Concejo Deliberante y virtual sucesora del mandamás amarillo en caso de que abandone la intendencia.

Por su parte, el peronismo espera sostener su performance de 2023. En ese momento, bajo la lista de Encuentro Marplatense, el exintendente Pulti y Fernanda Raverta unieron fuerzas y lograron ganar cinco bancas en el concejo, una más que lo hecho en 2021. Ahora, resta por ver qué síntesis podrá presentar UxP en septiembre de este año, donde también tendrá como condimento los flojos números de la temporada turística, tanto para Mar del Plata, como para toda la sección y la provincia de Buenos Aires a raíz de las políticas implementadas por Milei.

La Legislatura

La Quinta pone en juego cinco bancas del Senado. En 2021, los ex Juntos obtuvieron tres sillas y el peronismo solo dos. En aquel entonces, encabezó la nómina vencedora Ariel Bordaisco, hombre de confianza de Abad, quien fue secundado por otra representante del radicalismo que también responde al actual senador nacional, Flavia Delmonte. Además, Alejandro Rabinovich, ladero de Montenegro, llegó al Senado.

Por el lado del peronismo, Pablo Obeid, dirigente peronista y pareja de Raverta, encabezó la lista seguido de Gabriela Demaría, representante de la familia De Jesús. Más allá de los nombres, UxP tiene el desafío de mejorar una distancia de veinte puntos y alrededor de 160 mil votos de diferencia por los que perdió hace cuatro años.

Para 2023, con la aparición de La Libertad Avanza, el reparto en diputados ya mostró otro color. Los ex JxC se quedaron con cuatro lugares, al igual que UxP. Los otros tres quedaron en manos del team libertario, que espera con ansias poner nombres de cara a mejorar su bloque en la Cámara Alta. Por ende, la estrategia entre el LLA, el PRO y la UCR puede arrojar un nuevo porvenir para la sección.