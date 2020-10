Proteger las reservas y asegurar la producción

Funcionarios de primera línea del equipo económico plantearon que la Argentina tiene un problema estructural por la falta de divisas y se necesitan medidas de regulación del mercado de cambio para proteger las reservas y garantizar dólares para la producción. Mencionaron que uno de los desafíos para superar la restricción externa es ampliar las exportaciones.

El titular del Banco Central, Miguel Pesce, precisó que "tenemos un problema estructural porque en 2011 exportábamos 83.000 millones de dólares y hoy lo hacemos por 60.000 millones”. Detalló que “necesitamos exportar 90.000 millones porque tenemos demanda de importaciones para la producción, demanda para pagar servicios, demanda para pagar los servicios de deuda y esta vocación que tienen los argentinos para ahorrar en moneda extranjera. Esto tiene que ser un compromiso de todo el país".

El funcionario precisó que además de este problema estructural "tenemos un problema coyuntural porque no sólo se endeudó el Estado sino también el sector privado en moneda extranjera". "La deuda de las empresas privadas se incrementó en un 84 por ciento en los últimos cuatro años, unos 20.000 millones de dólares", resaltó.

El titular de la autoridad monetaria trasladó tranquilidad también asegurando que los depósitos en moneda extranjera hace unos meses dejaron de caer e incluso han tenido un incremento. “La gente se ha convencido que están seguros y no hay razón para retirarlos de los bancos”, aseguró. Apuntó además que “necesitamos incrementar las exportaciones para que el mercado de cambios funcione normalmente, tiene que ser un compromiso de todo el país".

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que el gobierno “no va a hacer ajustes devaluatorios” frente a las “presiones” de los sectores especulativos que durante los últimos años drenaron las reservas del Banco Central, y puntualizó que las nuevas regulaciones cambiarias ayudarán a bajar la inflación y permitirán “estimular más los instrumentos (de ahorro) en pesos”.

La inflación actual “es altísima” y el gobierno “está trabajando” para bajarla, pero eso sería “imposible hacerlo en un contexto de presiones devaluatorias o de ajustes devaluatorios que este gobierno no va a hacer y que puede evitar porque hace regulaciones cambiarias. Si no hubiera regulaciones, sería el mercado el que decidiría cuánto vale el dólar”, fundamentó.

En este sentido, destacó que las intervenciones para la adquisición de divisas que se aplicaron desde que asumió Alberto Fernández también permitieron “desacelerar la tasa de inflación”. “El gobierno anterior no podía bajar la tasa porque, si lo hacía, todos los capitales especulativos que venían a hacer timba en la Argentina se le iban, y eso sí les iba a producir, como produjo, un salida muy fuerte de capitales”, explicó.

Marcó del Pont dejó claro que las regulaciones anunciadas en los últimos días se tomaron porque “el drenaje de divisas (en las reservas del Banco Central) era insostenible”. Por eso, agregó, lo que se hizo ahora es acotar el margen de acción de “las presiones especulativas de fondos de inversión” que obtuvieron dólares “eludiendo las normativas cambiarias” vigentes hasta la semana pasada.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, apuntó en tanto que estas medidas “no son soluciones de fondo, son decisiones para que la economía se recupere". Por ejemplo, indicó que se pide a las empresas "que renegocien sus compromisos financieros tras un proceso de endeudamiento muy fuerte en moneda extranjera, de la Nación, las provincias y grandes empresas, que no es sostenible, no es pagable: la Argentina no puede generar los dólares en ese lapso de tiempo".