Alberto Fernández: “Habrá una reorganización salarial para todos los agentes oficiales y suboficiales”

Alberto Fernández anunció una regularización en los salarios de las fuerzas de seguridad y expresó su "reconocimiento" a la labor que realizan en el contexto de la pandemia. El Presidente destacó la tarea de los efectivos que dependen de Nación en el marco del acto de presentación de las obras de refuncionalización del sector de Unidad de Cirugía y Cuidados Intensivos del hospital Churruca, ubicado en el barrio de Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires.

Fernández, junto a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y las autoridades de las fuerzas de seguridad federales, destacó y agradeció la "gran tarea" que están realizando los efectivos de las fuerzas federales "en cuidar a los ciudadanos en el marco de la pandemia y poniéndole la cara al virus”.

En ese marco, el mandatario anunció que “habrá una reorganización salarial para todos los agentes oficiales y suboficiales”, tras reconocer que "el Estado nacional tiene una deuda con las fuerzas federales que durante muchos años no fueron bien tratadas y hay que poner orden en los salarios". En este punto, señaló que ordenó "empezar a regularizar los ingresos de oficiales y suboficiales para que, en un tiempo no mayor de 18 meses, todos los ingresos no remunerativos formen parte" del salario. Fernández remarcó: “Estoy comprometido con el trabajo de las fuerzas, codo a codo, porque la Argentina que viene nos necesita a todos”.

Antes de las palabras del jefe de Estado, fue el turno de la ministra Frederic, quien resaltó que “en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, las fuerzas federales pasaron también a cuidar el bienestar de la población y redoblaron sus esfuerzos”. “Por eso, quiero agradecer muy especialmente al personal médico y de enfermería el trabajo que hacen para cuidar a los efectivos que están padeciendo el covid-19”, agregó.

En el acto, Fernández entregó diez ambulancias de última generación al hospital, cinco de ellas de alta complejidad y las otras de baja, a través de una inversión de 89 millones de pesos.

En el hospital se destinó tecnología y equipamiento de alta complejidad a dos Unidades de Internación de Cuidados Intensivos e Intermedios con una capacidad total para nueve camas. El área también cuenta con dos quirófanos integrados y locales complementarios que permiten desarrollar la actividad de médicos y personal técnico en espacios adecuados.

Las mejoras en la Unidad de Cuidados Intensivos y Cirugía permitirán ampliar de forma significativa la capacidad de respuesta ante la pandemia.