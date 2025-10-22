El fiscal federal de la causa Vialidad, Diego Luciani, que llevó la investigación por la que se condenó a seis años de prisión a la expresidenta Cristina Kirchner, parece estar obsesionado con la exmandataria, al punto que este miércoles sostuvo que “hay que ir por los bienes” de CFK y que esa es la “pelea” que está dando. En ese sentido, recordó que el decomiso que se dispuso tras el juicio “está firme", pero denunció que "no se ejecuta”.

“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires en un hotel porteño.

Y agregó que “esa es la pelea que estamos dando, con distintas presentaciones que hemos hecho. Y esperamos que el tribunal haga lugar a lo que estamos pidiendo, que es simplemente cumplir con una sentencia firme”.

Días atrás, Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares).

