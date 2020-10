El día de los y las charanguistas, en honor a Jaime Torres

El día de la primavera de 1938 nacía Jaime Torres. Mil cosas se pueden decir de él, pero valga una certera sensación por mil palabras: su charango embelleció el mundo. Le dio otro color. Otro sonido. Otra ensoñación. Más que justo es que precisamente se tome este día para declararlo institucionalmente “Día de los y las charanguistas”. El proyecto de ley, en efecto, fue presentado en la cámara baja del Congreso de la Nación por el bloque de diputados del Frente de Todos, e impulsado por el municipio de Hurlingham y las agrupaciones “Charangos al Oeste” y “Charango argentino”. “Jaime Torres es el padre de un movimiento que permitió descubrir la potencialidad del charango, que hizo crecer la música nacional y la identificación de miles de músicos, incluso los y las más jóvenes, con este instrumento. Es quien lleva el charango a ser escuchado internacionalmente. Gracias a él, el instrumento trascendió fronteras para poner su sonido inconfundible en el escenario mundial”, expresó la diputada por el FDT Gabriela Cerruti, al legitimar el merecido proyecto.



Para pujar en ese sentido hoy, a ochenta y dos años del nacimiento de Torres, habrá una seguidilla de actos musicales. Uno, es el que encarará su hijo Juan Cruz con un grupo de charangueros y charangueras: la interpretación grupal de “Chimba chica”, cueca sublime del charanguista. El video colectivo se emitirá en el programa Quedan los artistas, de la TV pública y, además de Juan Cruz, participará a Adriana Lubiz, Noelia Gareca, Cecilia Palles, Nicolás Faes Micheloud y Pachi Herrera, entre otros. La música irá acompañada además por “El charanguero”, sentido poema que el otro Jaime (Dávalos) dedicó a su amigo Torres, cuyo recitado estará a cargo de la actriz y cantante Carolina Peleritti. “Cuando se nos comunicó la iniciativa por supuesto nos sumamos con la familia para dar empuje y visibilidad al proyecto”, expresó Juan Cruz a PáginaI12.

Otro acto tendiente a lograr el cometido es el estreno on line de “El brujo”, canción que comparte los ronrocos de Gustavo Santaolalla y Lucas Gordillo, con el violín de Javier Casalla, el charango del mismo Juan Cruz, los aerófonos de Guillermo Valeriano, el bandoneón de Federico Siciliano y la percusión de Mariana Baraj, todo bajo dirección de Sebastián López. El video que colorea la canción, dirigido por la cineasta y fotógrafa Aldana Loiseau, será compartido en redes justo a las 13, hora que nació el amauta en San Miguel de Tucumán. “Jaime ha sido y sigue siendo, una de las personas claves en mi vida. En lo profesional, dado que gracias a él me decidí a hacer mi álbum ronroco, y en lo personal también, por su entrañable amistad y el ejemplo que me ha servido de guía tantas veces", dijo Santaolalla, a propósito de la cuestión.

También se refirieron a Jaime y sus circunstancias, Mariana Baraj y Teresa Parodi. La compositora y cantante radicada en Salta adosó al alma de Jaime “una magia infinita”. “Jaime comprendió como pocos la importancia del silencio en la música”, dijo ella. Parodi, en tanto, se declaró como una tremenda admiradora del charanguista, y graficó: “Una vez fui al Tantanakuy y le dije ‘cuando vos tocas el charango, es cuando se entiende lo que es un artista de un pueblo antiguo y su cultura”. La letra de “El brujo”, en tanto, pertenece a Mauro Rodríguez y habla de Jaime como mago, amauta, brujo y dueño “de un sueño pentagramado”.

Otra de las movidas para sumar puntos a la campaña nacional por el Día de los y las charanguistas tendrá lugar a partir de las 18.15, cuando, a instancias de la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte del Municipio de Moreno, un grupo de charanguistas (Silvia Fernández, Leandro Guanuco, Alejandro Vasto, Damián Ranieri, Fernando García y Mónica Reartes, entre más) activen otro homenaje a Jaime, en el canal de youtube de la mencionada Secretaría. Para seguir dando visibilidad al proyecto por patrias chicas, medianas y grandes están, además, los hashtag Jaimetorres y diadeloslascharanguistas. Por su parte, ya manifestaron su apoyo León Gieco, Ricardo Mollo, Victor Heredia, Juan Falú, Marián Farías Gómez, Florencia Dávalos, Peteco Carabajal, Franco Luciani, Chango Spasiuk, Tomás Lipan, Fortunato Ramos, Tata Cedrón, Tukuta Gordillo y Charo Bogarín, entre otros y otras grandes referentes de la Música Popular Argentina.

Jaime Torres falleció el 24 de diciembre de 2018, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Tenía 80 años. Detrás dejaba ese día un bello trayecto cuyos hitos no son moneda corriente: la concepción y hechura del Tantanakuy, inédito encuentro destinado a mantener la llama de las músicas autóctonas con acento en el Noroeste; la difusión de tal tradición musical –resignificada, por supuesto-- por todos los rincones del globo; actuaciones significativas como la del Teatro Colón en 1964, acompañado por la Camerata Bariloche; discos imborrables para el imaginario folklórico argentino como la Misa Criolla , junto a Ariel Ramírez; la banda de sonido del film La deuda interna; Taquirari, Amauta y, muy especialmente, Electroplano, una verdadera joya de convivencia e interacción entre sonidos ancestrales, telúricos, modernos y tecnológicos.