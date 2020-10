Nueva reunión para dialogar sobre clases presenciales y computadoras en la Ciudad

Este lunes habrá una nueva reunión entre el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y su par porteña, Soledad Acuña para discutir el regreso de las clases presenciales y la entrega de computadoras a los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires. Los ministros de Salud de Nación y CABA, Ginés González García y Fernán Quirós, también van a participar, para resolver qué situación epidemiológica se requiere para que sea posible la propuesta de sacar los pupitres a plazas y parques, como plantea el gobierno porteño. El encuentro está agendado para las once. A la misma hora, en la puerta del Ministerio de Salud, familias y docentes integrantes de la Multisectorial por la Escuela Pública reclamarán al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que acepte las computadoras que le está ofreciendo el ministerio de Educación nacional para los 6500 chicos que perdieron el vínculo con escuelas. Y por la tarde, pero al Palacio Pizzurno, están convocado una marcha sectores que apoyan lo contrario, es decir la idea de que esos alumnos reciban apoyo escolar en las plazas, sacando previamente un turno.

Horas antes del encuentro, Trotta reiteró que no ve que estén dadas las condiciones epidemiológicas para que len CABA se reanude la presencialidad. “En las cinco provincias donde las clases fueron retomadas fue porque teníamos una realidad sanitaria de baja circulación del virus, diferente a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo. Agregó, de todas formas, que en la reunión van a escuchar a los responsables de Salud para clarificar con qué datos objetivos habría que contar para no exponer al riesgo de contagio a los alumnos y docentes.

Los temas en discusión son, así, dos . Por un lado, si la Nación aprueba el nuevo protocolo que Acuña presentó el miércoles pasado para que los estudiantes que por falta de conectividad u otras razones no realizaron tareas, recuperen los meses perdidos con apoyo escolar y talleres de lectura en lugares abiertos. La ministra Acuña planteó que "así como los bares están sacando sus mesas a la calle para atender al público, las escuelas van a sacar los pupitres a la calle". La propuesta es que los más chicos tengan talleres de lectura y apoyo escolar, acompañados por un adulto de su grupo familiar, y que los alumnos de 5to y 6to grado, que están terminando el ciclo, tengan clases dos veces por semana, entre las 10 y las 12 horas. Para garantizar una distancia adecuada, los alumnos que concurran debería turnarse.

Por otro lado está a resolver el tema de la entrega de las computadoras. El gobierno nacional, tras rechazar la propuesta inicial de que los alumnos desvinculados concurrieran a las escuelas para usar sus gabinetes informáticos, le ofreció a la Ciudad mandarle computadoras para esos estudiantes, con conectividad gratuita durante los próximos cuatro meses. Sin embargo, la Ciudad se demora en entregar la geolocalización de los chicos al ministerio de Educación. Hasta el viernes, de los 6500 chicos que la administración de Horacio Rodríguez Larreta dijo que habían quedado desvinculados, sólo habían identificado a mil quinientos y pidieron 20 días más para completar los cinco mil faltantes. En el ministerio de Educación nacional señalan que la geolocalización de cada afectado es necesaria para que el Enacom pueda garantizarles la conectividad.

La oferta de la Nación tuvo otro punto ya deshechado por la Ciudad, el de que estudiantes universitarios avanzados de trabajo social y educación reforzaran a los equipos porteños en las tareas de revinculación con la escuela.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación, el gremio de los docentes porteños, Eduardo López señaló que para el gremio es prioritario que la Ciudad entregue a la Nacion el listado con la geolocalización de los 6500 alumnos para que puedan tener las computadoras. "En vez de ir dos veces por semana dos horas a una plaza, sin baños, sin maestros, sin techo, con lluvia o con calor, preferimos que tengan las computadoras y se eduquen como cualquier otro chico". López aseguró que el gobierno de la Ciudad sabe qué chicos no tienen equipos, pero está trabando la entrega de los listados. El dirigente adelantó que los docentes de UTE no avalan el protocolo presentado por la ministra Acuña, por lo que si el gobierno nacional decide aprobarlo, los maestros no van a acompañar las clases en las plazas.