Premios Emmy 2020: los ganadores de una ceremonia marcada por la pandemia

Este domingo por la noche se realizó una nueva edición de los Emmys o, mejor dicho, la primera de los Pandemmys. Ese fue el término que eligió el anfitrión Jimmy Kimmel para referirse a la gala organizada por la Academia de Televisión, Arte y Ciencias que premia lo mejor en materia de ficción televisiva y en plataformas de streaming. El gran acontecimiento de la velada fue la notable resolución a nivel técnico y creativo por las imposiciones del Coronavirus. La primera hora estuvo íntegramente dominada por Schitt’s Creek, comedia que obtuvo siete premios. Con el correr de las ternas aparecieron otros vencedores entre los que se destacaron especialmente Watchmen y Succesion con cuatro galardones. HBO nuevamente se impuso como la cadena más ganadora con treinta reconocimientos sumando todas las galas. Durante la ceremonia no faltaron referencias al Black Lives Matter como los llamamientos a votar en las próximas elecciones.



Ganadores Emmy 2020:

- Drama: Succession

- Comedia: Schitt's Creek

- Serie limitada: Watchmen

- Actriz dramática: Zendaya por Euphoria

- Actor dramático: Jeremy Strong por Succession

- Actriz de comedia: Catherine O'Hara por Schitt's Creek

- Actor de comedia: Eugene Levy por Schitt's Creek.

- Actor de reparto de comedia: Daniel Levy por Schitt's Creek

- Actriz de reparto de comedia: Annie Murphy por Schitt's Creek

- Actor de reparto de drama: Billy Crudup por The Morning Show

- Actriz de reparto de drama: Julia Garner por Ozark

- Actor de serie limitada o telefilme: Mark Ruffalo por I Know This Much is True

- Actriz de serie limitada o telefilme: Regina King por Watchmen

- Actriz de reparto en una serie limitada: Uzo Aduba por Mrs. America

-Actor de reparto en serie limitada: Yahya Abdul-Mateen II por Watchmen

-Show de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

-Reality o programa de competencia: Rupaul’s Drag Race

- Guion en comedia: Daniel Levy por Schitt’s Creek

- Guion en drama: Jesse Armstrong por Succesion

- Guion en miniserie o telefilme: Damon Lindelof y Cord Jefferson por Watchmen

- Dirección en drama: Andrij Parekh de Succesion

- Dirección en telefilm o serie limitada: Maria Schrader por Poco Ortodoxa

- Dirección en comedia: Andrew Cividino y Daniel Levy por Schitt’s Creek

Schitt's Creek, una de las siete veces que festejó (AFP)





Ganadores por compañías

En cuanto a la clasificación por compañías, HBO lideró el palmarés de esta gala de los Emmy con 30 premios por delante de Netflix (21 galardones), Pop TV (10 reconocimientos) y Disney+ (8 distinciones).