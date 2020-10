Día del estudiante: el Gobierno porteño desplegó el "Operativo Primavera"

Más de 600 agentes revistaron este 21 de septiembre en 12 parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires en lo que el Gobierno porteño denominó "Operativo Primavera". Los agentes controlaron que los grupos no superaran las 10 personas, el uso del tapabocas y que se mantenga la distancia social. Además, se peatonalizaron las calles aledañas de los parques y plazas de mayor concurrencia para ampliar el espacio y garantizar el distanciamiento social.

Desde las 11 hasta las 20 horas estuvieron distribuidos en los parques Tres de Febrero, Chacabuco, Avellaneda, Rivadavia, Centenario, Lezama, General Paz y Saavedra, además del Paseo de las Américas, las plazas Francia y Arenales, y el corredor de Costanera Sur. El operativo contó con agentes de prevención, guardaparques y concientizadores, además de los bomberos, miembros de Defensa Civil, agentes de tránsito y vecinos voluntarios que controlaron las normas de cuidado.

Para realizar los cortes en las calles aledañas a los parques y ofrecer mayor espacio para garantizar el distanciamiento social, agentes de tránsito se apostarán en seis parques y plazas, los más concurridos, entre las 10 y las 18. Además, hubo controles en los principales centros de trasbordo de la ciudad, como Plaza Miserere, Constitución y Retiro. Allí se verificó que el transporte público fuera solamente utilizado por los trabajadores esenciales y no por estudiantes que buscaran llegar a los distintos parques porteños.

En tanto, durante toda la semana anterior se difundió de manera virtual un instructivo para padres y jóvenes llamado "Que tu festejo de primavera no se viralice", en el que se reiteraron normas de cuidado. "En este contexto, si vamos a festejar tengamos en cuenta estas recomendaciones: mantené la distancia, usa tapabocas, utilizá alcohol en gel y evita espacios cerrados", explicaba el documento. "Y si vas a tomar alcohol: comé algo antes, no mezcles bebidas entre sí o con otras sustancias, mantenete hidratado con abundante agua y no manejes", se aconsejaba.