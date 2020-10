Dólar verde, dólar negro, dólar rojo

"La responsabilidad de quienes manejan dinero ilícito es la misma del delincuente que dispara. En esa financiera, donde Marcelo "Coto" Medrano compraba dólares con regularidad, encontramos 175 documentos nacionales de identidad, esto significa que existía una operatoria para la compra ilegal de dólares. Con ese dinero hacían préstamos, cambiaban cheques, generaban una renta ilícita, es plata manchada de sangre”. De esta manera tan contundente el fiscal Matías Edery describió la operatoria descubierta en la sede de Cofyrco, la financiera de Corrientes 832 allanada el jueves pasado, donde llegaron tras una pista en la causa del asesinato del ex barra de Ñuls.

“Investigamos el homicidio de Medrano, asesinado en Granadero Baigorria la semana anterior y descubrimos que este sujeto compraba dólares en esa financiera. Por esos días había comprado (algo más de 17 mil) dólares y nos llamó la atención porque las personas antes de dispararle en el piso lo golpearon y le preguntaban “dónde está la plata?".

Con esas pistas se decidió el procedimiento de la Agencia de Investigación Criminal que terminó "con el secuestro de 41.000 dólares, 33.000 euros, 81.000 reales, 3.000 libras, 5.000.000 de pesos y más de 175 DNI de personas, en su mayoría de Rosario”, indicó el doctor Edery.

"El día que lo matan Medrano había ido a ese lugar a comprar dólares, en virtud de eso, y porque tal vez sus matadores conocieran ese hecho, intentamos buscar algún vínculo entre las personas que lo mataron y quienes le vendieron los dólares" remarca el investigador. Es que uno de los testigos que estaba ocasionalmente en el lugar relató que "antes de dispararle para rematarlo, lo golpearon con la culata de un arma en la cabeza y le preguntaban dónde estaba la plata".

–No es muy usual este tipo de operativos en la city rosarina. ¿Cuál es la importancia que ustedes le dan a este eslabón de la cadena narco? ¿Cuál es la responsabilidad de Fernando Vercesi y Patricio Carey que son sus titulares?

–La responsabilidad penal particular de ellos la estamos analizando, creemos que hay indicios de una maniobra de lavado de activos. Creo que lo importante en este tipo de procedimientos con los cuales nosotros vamos a seguir ahondando, es de qué manera todas estas personas que incorporan al mercado lícito dinero proveniente de actividades ilícitas, colaboran con la violencia y con el clima actual que hay en la ciudad. No nos podemos desentender y pensar que solamente la violencia es culpa de los gatilleros. Las personas que le permiten a las grandes organizaciones lavar dinero, colocarlo y darle la apariencia de lícito, tienen casi la misma responsabilidad que las personas que disparan. Ese camino es el que vamos a emprender ahora", respondió Edery.

–Es importante porque son eslabones que raramente se visibilizan. ¿Por qué cree que pasa esto?

–Porque muchas veces la gente tiene la idea de que hay una mayor inocencia o que la relación no es tan grande con el clima de violencia, y al ser personas que directamente no jalan el gatillo, pareciera ser que su vinculación es más naif. Nosotros por el contrario entendemos que no, y que es un eslabón fundamental, ya que si las organizaciones criminales no tienen cómo colocar el dinero, no pueden solventar su organización, sus cimientos, y todos los eslabones de la misma. También hay que entender que con ese mismo dinero sucio compran balas y pagan a sicarios, y este es el mismo dinero y el mismo circuito lo que hace que hoy la violencia en la ciudad haya llegado a los niveles que tiene.

–¿Qué pasó con los 175 DNI hallados en una bolsa en la financiera?

–Es verdad que encontramos documentos. Lo que sabemos es que le pagaban a los dueños una suma que puede ser de mil pesos, y con esa identidad compraban los dólares que el gobierno destina para ahorro a precio más barato que vende el Estado y luego lo colocan la precio del dólar blue. Esta es una ganancia enorme y es una estafa al Estado porque no se habilita la venta de este tipo de cotización para que haya gente que se enriquezca, sino para que la gente pueda ahorrar. Ese es otro de los delitos que hay que investigar en esta organización. Y además con esos pesos que ganaban entregaban créditos, préstamos y cambiaban cheques con un interés muy alto. De esta manera dinero que viene del narcotráfico termina prestado a gente con un interés altísimo, generando una renta ilícita para estas personas, que no solo le sacan ventaja al Estado con los dólares ahorro sino también con la plata que viene de los narcos, que esta bañada de sangre".

Cabe recordar que la Justicia imputó como partícipe del crimen de Medrano al policía Gabriel Godoy, quien quedó en prisión preventiva, acusado de haber trasladado a los autores del homicidio hasta el lugar del hecho, el 10 de septiembre pasado.

Según la investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Godoy “conducía la Ford EcoSport color blanca que llegó a la estación y se posicionó en forma paralela a un Ford Fiesta en el que se movilizaba la víctima”. Una vez en el lugar, “esperó a que éste saliera del multishop y al menos tres personas descendieron del vehículo que el imputado conducía, lo abordaron, uno apuntó con un arma de fuego a la pareja de Medrano, que se encontraba en el vehículo, mientras al menos una de las otras personas disparó contra Medrano. La víctima corrió a través de la estación de servicio, salió por calle Eva Perón y volvió a ingresar al espacio de carga de gas, mientras que uno de las agresores que bajó del vehículo corrió hasta alcanzarlo y disparó provocándole la muerte”.