Alertan que los próximos meses seguirán los incendios

El humo provocado ayer por los focos de fuego activos en la zona de islas se sintió fuerte en la ciudad. Para combatir los nuevos incendios, que según el informe del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SMNF) desde enero arrasaron más de 250 mil hectáreas, la provincia instaló el lunes un centro operativo en Puerto Gaboto, que se suma al de Alvear, para que los 50 brigadistas que trabajan en el lugar puedan acceder rápidamente. Desde El Paraná No se Toca advirtieron que la situación se prolongará durante los próximos meses por la extrema bajante del río y el pronóstico de escasas lluvias, sumando los vientos intensos en esta época del año que conspiran con la tarea de apagar el fuego. "Es obvio que todos los recursos dispuestos no son suficientes", planteó Jorge Bártoli, referente de la organización ambiental.

El intenso olor a quemado y la caída de cenizas ya forman parte de una escenografía cotidiana, una verdadera pesadilla para miles de personas con afecciones respiratorias, en el marco de una pandemia que enciende día a día las alarmas de las autoridades sanitarias. Ante el surgimiento de nuevos focos de incendios en las islas, se montó un nuevo centro operativo en Puerto Gaboto, a 60 kilómetros de Rosario, para que los brigadistas tengan rápido acceso y trabajen en la extinción de las quemas.

El informe diario de situación del SNMF indicaba ayer que para combatir los focos activos en la zona de islas del Delta del Paraná se desplegaban dos aviones hidrantes y un avión observador, dos helicópteros del Ejército y brigadistas de Parques Nacionales, brigadistas forestales de Policía Federal Argentina y del Ejército. Por los efectos del viento, el fuego ayer se acercaba peligrosamente a varias casas de isleños ubicadas frente a San Lorenzo, según relató uno de ellos a Radio 2.

"Lo que se está viviendo es absolutamente previsible, y también que se prolongue por lo menos en los próximos meses debido a las situaciones naturales que dan origen al entorno, una extrema bajante del río y la entrada a una temporada estival con muy escasas lluvias", advirtió Bártoli ante la consulta de Rosario/12.

Desde El Paraná No se Toca coinciden con el último informe del SNMF sobre la superficie arrasada por el fuego, más de 250 mil hectáreas, aunque aclaran que son las que corresponden al Delta Medio. "No estamos hablando del panorama que hay de la ciudad de Santa Fe hacia el norte, de lo que se está quemando en los bajos submeridionales. Nosotros le sacamos una foto a la situación rosarina, donde encima tenemos los vientos predominantes del este-noreste que al día de hoy (por ayer) están afectando a Rosario, que en esta época son bastantes cambiantes e intensos, y eso conspira con la tarea de apagar el fuego. Es obvio que todos los recursos dispuestos no son suficientes", planteó Bártoli.

Para el ambientalista tampoco hay ninguna acción judicial conocida que haya dado un resultado efectivo de "agarrar a un solo responsable con las manos en la masa, y mucho menos a los hipotéticos autores intelectuales". Además, consideró que las medidas tomadas por la Municipalidad de Victoria prohibiendo el turismo y la circulación de personas en las islas para minimizar la posibilidad del fuego no dan resultado porque no es atribuible a la actividad turística la generación de 30 mil focos de fuego.

Según Bártoli, el humo está tapando otras cosas: "Nosotros hicimos a principios de año una demanda en la Justicia de Santa Fe para que establezca una veda de pesca porque la problemática del humo está tapando el desmadre y el exterminio de los peces de río por parte de los frigoríficos exportadores de pescado. Y por otra parte empezaron a aparecer los históricos terraplenadores a lo largo del Delta. Tenemos un caso reciente donde las autoridades entrerrianas agarraron otra vez haciendo terraplenes al tipo que tiene usurpadas 800 hectáreas de isla que tiene la Municipalidad de Rosario", agregó.

El referente del Paraná No se Toca consideró que la Ley de Humedales es "una consigna, es algo deseado y necesario", pero con los organismos y la legislación disponibles, con decisión política se pueden hacer muchas cosas. "Estamos cosechando los amargos frutos del abandono, la desidia y el desinterés que se sembraron sobre estos territorios y hay un montón de vivos que se han aprovechado".



En tanto, el gobernador Omar Perotti también se refirió al tema e hizo hincapié en los refuerzos de la presencia para combatir incendios y haber sumado un nuevo centro de operaciones. "Tenemos el de Alvear, sumamos el de Puerto Gaboto para poder desde allí con brigadistas, aviones hidrantes y helicópteros estar dando esta batalla", dijo a Canal 5. "Pero hay un compromiso, este 2020 no puede ser lo que fue en el 2008 cuando tuvimos incendios superiores a estos, y ¿qué pasó? ¿qué dejamos? Nada. Nosotros somos la primera generación que tiene conciencia de los daños ambientales, también podemos ser la última si no actuamos", advirtió.

Según el gobernador, "tenemos que tratar que la actividad sustentable en ese lugar nos permita en el menor tiempo posible, pasada esta situación, recuperar esos humedales, forestar, crecer en actividades sustentables con presencia, que nos garantice un resguardo porque cada fin de semana que tenemos, casualmente el lunes se activan nuevamente las situaciones, hay descuidos, intencionalidad".

Después de destacar el compromiso de trabajar con mayor presencia para combatir los incendios en la zona de islas, con la Universidad, las organizaciones ambientales y el Ministerio de Ambiente provincial, Perotti dijo que "los recursos que destinamos allí nos encantaría estar volcándolos en este momentos a más acciones en salud, más acciones de prevenciones en seguridad, pero estamos allí, haciéndonos cargo para dejar una instancia de prevención muy superior a lo que encontramos".