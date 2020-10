Coronavirus: un panorama dispar entre las provincias

La Municipalidad de Neuquén permitirá el uso responsable del espacio público en la capital provincial, con controles y acompañamiento a los vecinos para que se respeten las medidas preventivas en el contexto de la pandemia de coronavirus, luego de la experiencia en paseos y parques durante el Día del Estudiante.



El intendente Mariano Gaido analizó en reunión de gabinete el operativo desplegado este fin de semana en la capital provincial, que consistió en permitir la asistencia al paseo costero del río Limay, al igual que en plazas, con acompañamiento para controlar el uso de barbijos y el mantenimiento del distanciamiento social.



Al respecto, la secretaria de Ciudadanía, Luciana Di Giovanetti, aseguró que “en esta nueva normalidad condicionada por la pandemia, el objetivo es seguir fortaleciendo el uso responsable del espacio público en la ciudad”, y precisó que “se profundizará la campaña de concientización acompañando a los vecinos que hagan uso del espacio público”. La funcionaria destacó que “dio buenos resultados la experiencia del permitir a los jóvenes asistir en grupo de hasta diez personas al paseo costero, porque evita las reuniones en espacios cerrados y los encuentros privados”.



De esta manera, las medidas resueltas consisten en mantener restringido el ingreso de vehículos al paseo costero, de lunes a viernes de 16 a 20, y los sábados de 10 a 20. Aunque Di Giovanetti advirtió que esta medida no alcanza al resto de plazas, parques y balnearios de la capital neuquina. “En el resto de parques y plazas de la ciudad no habrá restricciones vehiculares, pero sí la obligación de que los grupos no superen las 10 personas, mantengan la distancia social de 2 metros entre uno y otro, usen tapaboca y no compartan bebidas, ni mate”, concluyó.

En tanto, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, habilitó a partir del próximo sábado las canchas de fútbol 5 y otros deportes de oposición, además de los encuentros familiares y sociales y una mayor flexibilización en los horarios para el comercio, los gimnasios y la gastronomía, ya que la provincia atraviesa la fase 5 del aislamiento, a excepción de cinco localidades.

Durante una conferencia realizada anoche en Casa de Gobierno, junto al ministro de Salud Mario Kohan, el gobernador anunció que el Gobierno nacional habilitó a partir del próximo sábado 26 el regreso al fútbol 5, luego de que propietarios de estas canchas formularan un reclamo en este sentido; y también se habilitaron otros deportes de oposición.

Sobre estas actividades, el mandatario anticipó que se harán controles en los complejos deportivos para que los deportes se realicen al aire libre o en sectores con ventilación y advirtió: "Vamos a ser muy estrictos porque estamos arriesgando un paso más, pero con responsabilidad achicamos ese riesgo". "Nosotros, como Estado provincial vamos a revisar todos los controles que sean necesarios. Pedimos máxima responsabilidad”, señaló Ziliotto.



La Pampa transita la fase 5, con encuentros sociales y familiares habilitados, autorización para circular entre las localidades del interior y una mayor franja horaria para el comercio, los gimnasios y el rubro de la gastronomía, por eso el gobernador pidió a los pampeanos "continuar cuidándonos, porque no queremos tirar por la borda lo que hemos logrado con tanto esfuerzo".



Por otra parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, destacó este martes a los "jóvenes solidarios" que el lunes, Día de la Primavera y del Estudiante, se quedaron en sus casas debido a las medidas sanitarias establecidas por la pandemia de coronavirus y remarcó que, cuando llegue a vacuna, "las mayorías van a recuperar las calles". "Quiero felicitar a los miles de jóvenes solidarios y solidarias que ayer se quedaron en sus casas", dijo el ministro en su cuenta de Twitter. Al referise a los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante, el funcionario agregó: "Como siempre, una minoría no cumplió y son los que se ven. Pero no se preocupen porque cuando llegue la vacuna, las mayorías van a recuperar las calles y van a poner las cosas en su lugar".

En tanto, el jefe de Gabinete del ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, consideró "preocupante" la situación epidemiológica del partido de Bahía Blanco luego de que se "duplicaran los casos" en las últimas tres semanas. No obstante, remarcó que "un dato positivo es que el sistema de salud no está estresado" dado que "hoy la cantidad de camas ocupadas en el sistema privado es del 58 por ciento y en el público es del 60 por ciento".

"Estamos viendo que eso está ocurriendo con muchos municipios que están en recesión de fases. No es solamente Bahía Blanca, no es una cuestión política, ni personal, es que hay que bajar la cantidad de casos", afirmó Giorgi al referirse al retroceso de Bahía Blanca de la fase 4 a la 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). En declaraciones a Radio Bahía Blanca, Giorgi dijo que en el distrito "los casos aumentaron cuando estaban en fase 4" y precisó que se dispuso el paso a fase 3 "para preservar e intentar disminuir la cantidad de casos".



"Nosotros somos la autoridad sanitaria de aplicación en toda la provincia de Buenos Aires y dictamos las normas de acuerdo a la situación epidemiológica de cada uno de los municipios", indicó el funcionario provincial. Finalmente, Giorgi sostuvo: "Esto no es solo para Bahía Blanca sino también para los municipios vecinos para intentar contener la situación" y aclaró que "la única manera de disminuir (cantidad de casos) es evitando la circulación de las personas".