Bill Gates hizo otro pronóstico sobre la pandemia de coronavirus

El fundador de la empresa Microsoft, Bill Gates, pronosticó que Estados Unidos volverá a la vida normal en el verano de 2021 gracias al progreso logrado en las vacunas contra el coronavirus y también se mostró optimista acerca de la pandemia, aunque criticó el manejo de la crisis sanitaria por parte del presidente Donald Trump.



El magnate sostuvo a la cadena Fox News que el coronavirus causó “enormes reveses” en el progreso humano en los países más pobres y que gran parte del dinero donado por su fundación -unos 650 millones de dólares- está siendo destinado a garantizar que una vez que se aprueben las vacunas, se puedan fabricar tanto para países centrales como periféricos.

Además, precisó que durante la pandemia de coronavirus, las tasas de vacunación se redujeron en un 14% en los países en desarrollo, borrando 20 años de progreso, y que por primera vez en años está aumentando la “pobreza extrema”, causando efectos nocivos en la educación, la salud mental y otros indicadores, que para él son “mucho mayores de lo que esperaba”.

“Estamos ayudando a sembrar algo de dinero para Inversión y Desarrollo (I+D) muy rápidamente para los mejores enfoques de vacunas, y luego nos aseguramos de que, cuando obtengamos una vacuna, no sea solo para los países ricos”, aseguró Gates sobre los esfuerzos de su fundación.

A su vez, planteó que acabar con la pandemia en todo el mundo ayudará a garantizar que esta “no regrese constantemente a Estados Unidos”. Siguiendo esta línea, pronosticó que las aprobaciones de vacunas llegarán a principios de 2021, por lo que en ese escenario “para el próximo verano Estados Unidos comenzará a volver a la normalidad. Y para fin de año, nuestras actividades pueden ser bastante normales, si también estamos ayudando a estos otros países”.

“El final de la epidemia, el mejor de los casos es probablemente 2022. Pero durante 2021 deberíamos de poder reducir las cifras si adoptamos el enfoque global. Entonces, ya sabes, gracias a Dios que la tecnología de las vacunas estaba ahí, que llegó la financiación, que las empresas pusieron a su mejor gente en ello. Por eso soy optimista que esto no durará indefinidamente”, agregó.

Gates también puntualizó que podría haber “tres o cuatro” fórmulas seguras y efectivas de vacunas que obtengan la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, pero que el gobierno y los fabricantes tendrán que producir dosis en masa y distribuirlas ampliamente, tomando decisiones a lo largo del camino sobre quién recibe las dosis primero.

Asimismo, se mostró decepcionado de que Estados Unidos no se esfuerce por fabricar y distribuir vacunas en los países periféricos. “El lugar donde Estados Unidos no ha aparecido es en este tema de ayudar a comprar la vacuna para estos países en desarrollo. Ahora, ese vehículo no parece que vaya a dar frutos”, lamentó.

En este sentido, el magnate también aprovechó para criticar la respuesta ante la pandemia por parte de la administración de Donald Trump y que las primeras prohibiciones de viaje que tomó el gobierno, como las que se emitieron sobre China en enero y Europa en marzo, pueden haber exacerbado la propagación del coronavirus.

Anteriormente, el fundador de Microsoft opinó que probablemente ninguna de las vacunas contra el coronavirus que están en fase de investigación “busque aprobación en los Estados Unidos antes de fines de octubre” y que la primera que podría solicitar la licencia de uso de emergencia sería la de Pfizer.

En otra entrevista, Gattes vaticinó cuándo podría terminarse con la enfermedad. “Para el mundo rico seguro que deberíamos poder terminar con esto (el coronavirus) para fines de 2021, mientras que el resto de los países lo vería concluido para fines de 2022”, aseguró Gates para la revista Wired.

También advirtió recientemente por otra epidemia, la de malaria. “Los mosquitos pican todas las noches e infectan a millones de personas con malaria, una enfermedad que mata a un niño cada dos minutos”, advirtió el magnate.