La Biblioteca Café, celebrar a pesar de todo

La Biblioteca Café cumple años y lo celebra con un show on line, según las maneras impuestas por estos tiempos de pandemia. El jueves a las 21.30, el espacio instalado por Edith Margulis en el subsuelo del edificio de la Asociación Biblioteca de Mujeres, en Marcelo T. de Alvear 1155, vuelve a iluminar su escenario para festejar sus primeros veinte años propiciando el reencuentro con su público en torno a artistas queridos. El link para acceder se encuentra en su sitio web. “También proponemos la cena con nuestras especialidades, que enviamos a casa”, explica Margulis y habla de Gulasch con spätzle, boeuf bourguignon, tarta de manzana, torta de mousse de limón, marquise y otros manjares que no hay pantalla que pueda transmitir.



La gran cancionista Marikena Monti encabeza un elenco del que además forman parte Mariana Accinelli con fados y tangos, Belén Pérez Muñiz y Leo Álvarez con bossa nova, Alejandro Veoutis evocando al Café Concert, Adriana Martínez y Juan Cornejo con boleros y Alex Dionesalvi con la canción francesa. También habrá momentos del espectáculo Entre dos guerras y un tango, con Carlos del Pino, Ezequiel Dalairac, Nicolás Plácido y Simón Martins. “Quisimos reflejar la variedad y el eclecticismo de nuestra programación habitual. Por eso queremos que de alguna manera también estén los que pasaron por nuestro escenario durante estos años. Que con un video, una foto o como sea estén Diana Maria, Katie Viqueira y Leo Sujatovich, Manuel Fraga Trio, Brian Chambouleyron, Jorge Navarro, Lidia Borda, Romina Scwedler, Anita Co, María Volonté y tantos otros”,

“Desde siempre tratamos de combinar la intimidad del espacio con la propuesta artística y para esta celebración buscaremos reflejar ese clima on line”, explica Margulis. Entre los espacios consolidados, Margulis enseguida evoca las jam sessions de los lunes con Ángel Sucheras. “La hacemos desde hace trece años y a menudo logramos tener alguna sorpresa, como cuando el trompetista Roy Hargrove terminó de tocar acá al lado –en el Teatro Coliseo– y se quedó tocando con nosotros hasta la madrugada”, cuenta. “Hace dos décadas imaginamos un espacio para una forma de comunicación en la que las fronteras entre público y escenario no estén del todo definidas y fuimos creciendo, sin perder sin perder el estilo del viejo Café-Concert. Es más, muchos dicen que este el último Café-Concert de Buenos Aires”, agrega Margulis.

La impulsora de La Biblioteca Café cuenta historias y habla en tiempo presente, segura de que pronto el espacio podrá reabrir sus puertas. “Hemos atravesado muchas épocas difíciles y acá estamos. Apenas empecé me agarró la crisis del 2001. No me preguntes cómo sobreviví a eso. Después me banqué estos cuatro años de macrismo y cuando la cosa empezaba a repuntar nos agarró la pandemia. Todos los años celebramos el cumpleaños de La Biblioteca Café y para este teníamos la gran ilusión de celebrar este número redondo. Y no vamos a dejar de hacerlo”, se exalta Margulis y concluye: “Desde el inicio de la pandemia recibimos la ayuda de mucha gente. Más allá de lo que significa en lo material, eso nos ayudan a no sentirnos solos. Somos amigos de nuestros clientes. En estos días que llaman para reservar, en medio de los preparativos me demoro en el teléfono charlando con ellos, no lo puedo evitar, y me emociono. Nuestro gran capital es una base de datos de gente de carne de carne y hueso, artistas, público, que nos acompaña y nos quieren.”