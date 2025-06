En el cuento “La banda” (1956), el escritor Julio Cortázar narra un episodio en la vida de Lucio Medina. Una tarde de febrero de 1947 Lucio se dispone a ir al Ópera a ver una película culta de Anatole Litvak. Sin embargo, una vez que entra en la sala descubre que “había ahí algo que no andaba bien”, que el público concurrente -por sus voces chillonas, sus atuendos coloridos y sus comportamientos escandalosos- no parece el asiduo al Ópera. Cuando aún no sale de su asombro, sube al escenario una orquesta femenina con un cartel que reza “Banda de Alpargatas” que brinda un carnavalesco espectáculo de murga, baile y música. El inédito hecho le produce tal sensación de invasión a un espacio propio y de repulsión en términos estéticos que probablemente haya sido uno de los motivos por los cuales el protagonista del relato haya emigrado a Europa.

“La banda” es considerado uno de los cuentos paradigmáticos donde Cortázar da cuenta de su aversión a los sectores populares, su percepción más que negativa frente al arribo del peronismo y donde el clásico autor argentino resignifica la vieja antinomia argentina entre la civilización y la cultura, por un lado y la barbarie, por el otro.

La larga digresión al tema que convoca es para señalar que, parte del público frecuente del Teatro Cervantes puede llegar a experimentar los mismos sentimientos revulsivos de Lucio -o del propio Cortázar- frente a la propuesta de presentar en el prestigioso teatro nacional un espectáculo popular y en tanto tal considerado menor: la Revista. La diferencia es que, a contrario de la ficción de Cortázar, el mismo se anuncia desde los cárteles y las luces de las marquesinas del teatro de las calles Libertad y Córdoba. El que avisa, no traiciona.

Para aquellos que adoran o sienten nostalgia de ese tipo de show que supo brillar con luz propia en las carteleras de la calle Corrientes y que legó a la escena local grandes autores y artistas -de la talla de Enrique Santos Discépolo, Francisco Canaro, Manuel Romero, Tita Merello, Olinda Bozán, Pepe Arias, Iris Marga entre tantas otrxs-. O, para quienes, después de un siglo de falsos convencionalismos, superen ignorantes prejuicios clasistas o de élite cultural y finalmente se animen a incursionar en “La Revista del Cervantes” se van a encontrar con un espectáculo magnífico y una monumental producción que incluye a más de cincuenta artistas en escena, una orquesta en vivo y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Todo puesto al servicio y acorde con una prestigiosa dirección general a cargo de Pablo Maritano, una inusual calidad autoral que tiene a Alfredo Allende, Sebastián Borenztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rauch como protagonistas y una descollante interpretación con Alejandra Radano, Carlos Casella, Marco Antonio Caponi, Sebastián Suñé, Mónica Antonópulos a la cabeza del elenco.

Tato Bores y Pinti en el Limbo

“La Revista del Cervantes” comienza con La Tragedia (Radano) y La Comedia (Casella) escandalizadas frente al arribo del teatro Nacional de ese género “cursi”, chabacano y menospreciado. Acto seguido, aparecen Tato Bores (Caponi) y Enrique Pinti (Suñé) como espíritus vagantes en una suerte de limbo que no pueden acceder al cielo por cuestiones de índole burocrática y que acuden a un Espíritu Celestial (Mónica Antonópulos) para que interceda ante San Pedro y les dé el pase libre a la inmortalidad. Para convencer al Espíritu, sendos artistas les narran sus respectivos currículums artísticos en donde inevitablemente no pueden dejar de mencionar sus incursiones por la Revista porteña.

Eso da pie a una serie de cuadros musicales y sketches que se erige como evocación de los años gloriosos de la Revista y en donde no faltan la majestuosa y obligada escalera, las plumas, el vestuario glamoroso, los concheros y la exuberancia de las vedettes, el desenfado del travestismo, la gracia de las maricas y los chongos musculados en la plenitud de la concupiscencia exhibiendo sus atributos corporales. Porque, entre tantas virtudes del género, se suele olvidar que la Revista fue un género privilegiado para que pudieran desplegarse los deseos diversos a la heteronormatividad y adquirir visibilidad las diversidades sexuales.

En efecto, a contrapelo de lo que suele señalar cierta crítica unidireccional, históricamente, en la Revista, mujeres, trans y travestis no solamente fueron tratadas como meros objetos sexuales (es difícil pensar, por ejemplo, a Moria Casan o a Susana Giménez ubicadas en ese rol) o las maricas usadas como blancos de burla. Sino que, frecuentemente protagonizaron gays, trans y travestis brillaron e incluso se burlaron de los capo cómicos machirulos tales como lo demuestran artistas de la talla de Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle, el propio Pinti, Cris Miró o Flor de la V, entre tantas otras y otros.

Detenerse en cualquiera de los cuadros o los sketches de “La Revista del Cervantes” sería una injusticia porque todos conservan el mismo nivel de magistralidad. Pero sería igual de injusto no destacar a Alejandra Radano transfigurada de Sofía Bazán entonando “Yira, Yira”; a Iride Mockert descollando como una Cocainómana que canta un tango alusivo a su adicción; a Fabián Minelli interpretando con el mismo nivel de encanto a una marica reprimida devenida esposo y padre de familia y a una despiadada dama de la oligarquía o cuadros desopilantes tales como el que tiene como protagonista a las frutas y verduras típicas argentinas, a la banana y/o a la vaselina.

Ya inmersos en el mundo afrutado y gastronómico: la fruta del postre. En sus magistrales interpretaciones de Tato Bores y Pinti, Caponi y Suñé logran lo imposible: una suerte de reencarnación o transfiguración que parece salida de un conjuro mágico y que logra hacernos creer que los dos épicos cómicos volvieron a la Tierra para deleitarnos, al menos una vez más, con sus inefables formas de hacer humor.

A su vez, al estar muertos, Bores y Pinti parecen volver más radicales e inimputables que nunca. En sus brillantes monólogos -que conservan la gracia y la actualidad de los originales- no tienen piedad con nadie: desde Menem hasta Milei, desde la pizza con champagne hasta la motosierra y la brutal represión neoliberal contra los jubilados pasando por el corralito, el año de los cinco presidentes y los “bolsos” de López, la recurrente bicicleta financiera, entre tantos hechos. De esa y otras maneras (con otras alusiones a la realidad actual argentina) recuperan el espíritu primigenio eminentemente político de la Revista que no casualmente surge en el país hacia 1890 -el año que supone un punto de inflexión y de crisis económica, política y social para el proyecto oligárquico de la autodenominada Argentina Moderna con Roca al frente- para criticar y como sátira política a la corruptela del régimen de Miguel Juárez Celman. Así, al ubicarse hoy en un tiempo político adverso y difícil de igual intensidad, el espectáculo se torna no solo necesario, sino imprescindible.

Sin lugar a duda, “La Revista del Cervantes” se erige como el acontecimiento cultural y político del año en la cartelera porteña. No solo por la subversión que implica reivindicar en el teatro nacional un género popular, catalogado de efímero y que tradicionalmente fue soslayado o mirado por encima del hombro por la alta cultura. No solo por el despliegue y la calidad puesta en escena, sino también por el exhaustivo trabajo de archivo para emprender ese viaje nostálgico al pasado digno del mejor de los hisotoriadores y donde se ve la mano del actual director del Cervantes, Gonzalo Demaría, el gran mentor del espectáculo.

¿A qué le temía el Lucio de la ficción de “La banda”? ¿A qué o quién le teme a la Revista porteña para sufrir ese antológico e histórico desprecio? Probablemente, aun en tiempos de dictadura, en su despliegue de sensualidad y en sus alusiones al poder hegemónico, en su alivio para la carne o en su risa redentora, la Revista fue mucho más que “pan y circo” o un género frívolo para desviar las atenciones de los avatares de la política.

En un cuento anterior de Julio Cortázar, igual en intensidad antipopular y racista que “La banda”, “Las puertas del cielo” (1951), un abogado intelectualoide llamado Marcelo va a la milonga solo para ver lo que considera la monstruosidad de los sectores populares. Sin embargo, termina fascinado, por Celina, la reina de la milonga. Probablemente, el mismo camino recorran la mayoría de las y los espectadores prejuiciosos que vayan a “La revista del Cervantes”. Lejos de querer emigrar a Europa como Lucio, serán Marcelo de “Las bandas del cielo”, serán la Tragedia y La Comedia de la obra de Maritano… Es decir, se sentirán orgullosos del arte argentino, tan vapuleado por el gobierno nacional en estos tiempos.

“La Revista del Cervantes”. Libro Original de Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcelo Guerty y Juanse Rauch. Con Alejandra Radano, Carlos Casella, Marco Antonio Caponi, Sebastián Suñé, Mónica Antonópulos, Javier Marra, Fabián Minelli, Iride Mockert, Fran Andrade, Jerónimo Giocondo Bosia, Romina Groppo, Jessica Abouchain y María Rojí. Dirección musical: Fernando Albinarrate. Dirección coreográfica: Andrea Servera. Dirección general y puesta en escena: Pablo Maritano.