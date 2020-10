Con angustia, Racing se llevó un triunfazo ante Alianza Lima

Racing sabe a lo que juega. Presión alta a la salida rival con, por momentos, cinco atacantes en línea, como si se tratase del fútbol de principios de siglo pasado; dos extremos a pierna cambiada para encarar hacia el medio y romper el orden establecido (el diestro Fértoli por izquierda y el zurdo Melgarejo por derecha); dos laterales de ida y vuelta constante para ensanchar al máximo el campo de juego (Pillud y Soto); y un mediocampista central muy retrasado para manejar los hilos del encuentro (Díaz).

Lo que no sabe el equipo de Beccacece es cómo hacer goles. Venía de dominar y caer ante Nacional en Avellaneda (0-1) y, frente a Alianza Lima, este miércoles como visitante, no parecía ser la excepción. El reloj no había marcado todavía el primer cuarto de hora de juego que Racing ya se había devorado numerosas situaciones claras, empezando por un cabezazo al travesaño por parte de Fértoli; siguiendo con un mano a mano que Montoya demoró al máximo para evitar ser el responsable de definir -aguantó todo lo que pudo a que se acerque un compañero y, ante la negativa, remató lo más desviado posible-; y terminando con un penal que el veteranísimo de 43 años Butrón le atajó a Reniero.



Contrariado, Beccacece castigó tanto a Montoya como a Reniero, quienes no salieron al segundo tiempo. Pero el que también se quedó en el vestuario fue el Racing dominador de la primera parte. Desgastado y desesperanzado, la visita avanzó por inercia, empujado más por el planteo conservador de Alianza que por sus propias convicciones.

Y aún así, con poco, siguió llegando hasta que, a falta de tres minutos para el cierre, el juvenil Banega concretó un golazo, previo taco de Fértoli, para romper la monotonía. Con viento a favor, Garré puso el 2-0 casi inmediatamente. La falta de resolución de los de Avellaneda tenía, finalmente, fecha de vencimiento.

Racing, con mucha angustia, se llevó los tres puntos de Lima y se acomodó en el Grupo F de la Copa Libertadores, con 9 unidades, por detrás de Nacional (12) y por delante de Mérida (3) y Alianza (0). La próxima cita, el miércoles 30, en Montevideo para ir en busca de la punta de la zona.



Síntesis

0 ALIANZA LIMA: Butrón; Salazar, A. Rodríguez, Quijada, Rosell; Ascues, Ballón; Mora, Cruzado, Arroé; G. Sánchez. DT: Salas.

2 RACING CLUB: Arias; Pillud, N. Domínguez, Sigali, Soto; Miranda, M. Díaz, Melgarejo; Montoya, Reniero, Fértoli. DT: Beccacece.

Estadio: Alianza Lima. Arbitro: Ivo Méndez (Bolivia). Goles: 87m Banega (R), 89m Garré (R). Cambios: 46m Garré por Montoya (R) y Alcaraz por Reniero (R), 63m Mena por Pillud (R), 73m Banega por Melgarejo (R) y Cvitanich por Díaz (R), 74m Aguilar por Arroé (A), 79m Medina por Sánchez (A). Incidencia: 13m Butrón le ataja un penal a Reniero (R).