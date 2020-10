Esteban Bullrich salió a hablar de "fraude" en las PASO de 2019

Esteban Bullrich lo hizo de nuevo. Habló de fraude en las PASO de 2019: "Ahí juega el fraude. Cuando uno ve los números de la PASO de agosto contra la elección general de octubre, hubo un fraude muy muy grande en las PASO". La boutade le valió una respuesta del jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, quien dijo: "Deslegitimar elecciones que fueron transparentes y reconocidas por todas las fuerzas es romper un consenso básico de la democracia". Otros integrantes de su espacio como el ex senador Federico Pinedo no lo acompañaron. Finalmente, Bullrich le aclaró a PáginaI12: "No pongo en cuestionamiento el resultado de la elección. Sí el sistema electoral que permite maniobras en el conteo de votos".

Promediaba una entrevista con Esteban Bullrich, hablaban sobre la debilidad de Juntos por el Cambio en el territorio bonaerense, cuando el senador afirmó: “Hemos tenidos triunfos importantes, que se mantienen como el de Néstor Grindetti en Lanús, o en su momento Martiniano Molina en Quilmes. Se está construyendo y en la construcción de Juntos por el Cambio hay que seguir". Hasta aquí, sin sobresaltos. Pero luego dijo: "Aunque claramente ahí juega el clientelismo, juega el fraude, porque cuando uno mira los números, y lo hemos hecho en detalle para hacer autocrítica, si se mira la PASO de agosto contra la elección general de octubre claramente hubo en la PASO un fraude muy muy grande”.



En esas primarias, la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Kirchner se impuso con el 49 por ciento de los votos, 16 puntos por arriba de Mauricio Macri. En el territorio bonaerense, la diferencia fue aún mayor: 20 puntos de distancia. Bullrich señaló que hubo "fraude" en esa elección, lo que le valió la respuesta del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: "¿Fraude? Deslegitimar elecciones que fueron transparentes y reconocidas por todas las fuerzas es romper un consenso básico de la democracia. Que el senador Bullrich no soporte el resultado no es motivo para desconocer el procedimiento".

También el ex director nacional electoral Alejandro Tullio le contestó: "Es una falta de respeto a la vida electoral. 12 millones de personas lo votaron. ¿Cómo se sentirán los fiscales que hicieron el esfuerzo? O los apoderados, que no hicieron la denuncia. No hubo una sola denuncia. O Frigerio, o Adrián Pérez, que es una persona de bien, o el Correo".



Ni siquiera el ex senador y ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo lo acompañó a Bullrich en su planteo: "No considero que hubo un fraude. Lo que creo es que hubo un repunte muy fuerte de Juntos por el Cambio en la primera vuelta. Ese análisis nunca lo vi en mi barrio. Nunca lo había oído", sostuvo en FM Futurock.



Después de los rechazos que generó, Bullrich matizó sus afirmaciones en diálogo con este diario: "No pongo en cuestionamiento el resultado de la elección. Sí el sistema electoral que permite maniobras en el conteo de votos. Y propongo el debate sobre la boleta única en papel".



No obstante, pese a esta aclaración, Bullrich se sumó a una lista de dirigentes que vienen agitando el fantasma del fraude, empezando por el ex presidente Mauricio Macri, que mencionó la transparencia en las elecciones entre las dictomías de una nota de opinión que presentó en La Nación hace unos días.



No obstante, la misma polémica la tuvieron los integrantes de Cambiemos en agosto de 2019. En ese momento, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió fue la que sugirió que había habido fraude. "Estamos analizando los resultados y hay demasiados datos que son incorrectos y muchos son votos a Macri directamente suprimidos en el telegrama", aseguró días después de la derrota de Macri. "Me da la impresión por gente que estuvo en el territorio, que el control narco en determinados sectores del norte y del conurbano es central. Así que en eso estamos trabajando. Cada vez estoy más segura de nuestra victoria en octubre", indicó. Por esos días, se instalaba el hashtag #FraudeK en Twitter.

Entonces había salido a contestarle hasta su ex delfín, el secretario de Asuntos Públicos, Adrián Pérez, quien dijo que las irregularidades no son de "un porcentaje más elevado que en otras elecciones, incluso estamos en porcentajes más bajos". "No es una elección donde haya habido fraude, ha sido transparente", planteó.

Por su parte, el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había planteado que no se puede "ser tan mezquinos y tan irresponsables como para denunciar fraude cuando pensamos que estamos perdiendo". En el entorno del ex funcionario, indicaron a este diario: "Eso fue explicado post elección hasta el hartazgo por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Modernización, el Correo y la Dirección Nacional electoral". Un año después, la polémica volvió de la mano de los mismos que gobernaban.