La dura respuesta de Cafiero a Bullrich y su rechazo a "la política en formato de trolls" 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le reclamó a la oposición que "deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas" al tiempo que acusó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de "deshonesta" por haber puesto en duda públicamente su declaración jurada.



El cruce se dio vía Twitter, cuando la ex ministra de Seguridad publicó en sus redes sociales la declaración jurada del funcionario, junto con una carta donde le pedía explicaciones por la supuesta tenencia de ahorros en dólares.

"Después de que el Presidente pidiera ahorrar en pesos, le mandé una nota al jefe de Gabinete. Dijo que ya no tenía dólares, pero en su declaración jurada figura que sí. Si los vendió, ¿a qué dólar recurrió? Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso", denunció la dirigente del ala más dura de Juntos por el Cambio.

"Le pido a la oposición que después de que Macri metiera al país en su mayor crisis en 20 años, y estando en medio de la crisis global por la pandemia, deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas", respondió el jefe de Gabinete a través de un hilo.



Para reforzar su mensaje, Cafiero mostró el tuit de la titular del PRO y afirmó que "Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres", ya que "la declaración jurada es de enero de 2020 y está expresada en pesos". Y aclaró: "Vendí esos dólares por homebanking, a cotización oficial, como corresponde".

"¿El macrismo habla de doble discurso? ¿Son cínicos o perdieron la memoria?", cuestionó Cafiero. En otra parte de su descargo, también incluyó una crítica a la situación patrimonial de los ex ministros de Economía de Juntos por el Cambio Nicolás Dujovne y Alfonso Prat Gay, y del ex titular de Energía Juan José Aranguren cuando formaban parte de la función pública.

"Pusieron su dinero en el exterior y endeudaron al país mientras sus patrimonios crecieron", manifestó el jefe de Gabinete sobre los ex funcionarios, y agregó: "¿No les parece que todavía le deben respuestas al pueblo argentino?".

Por último, Cafiero llamó a respetar los resultados electorales: "Acepten que en las elecciones se impuso la propuesta de reconstrucción de la Argentina a partir de un modelo de producción y empleo. Y debatan en el Congreso las mejores normas".

Este discurso va en línea con lo esbozado esta semana por el presidente Alberto Fernández, que desde la provincia de Entre Ríos llamó a respetar la legitimidad del Gobierno: "Nosotros no entramos por la ventana, entramos porque casi el 49 por ciento de la gente nos votó".

"Si tengo una tranquilidad es que no he hecho nada más que cumplir con mi palabra de campaña. A algunos no les gustará porque le hubiera gustado ganar a él, pero no ganó. En democracia, el que gana gobierna y el que pierde por lo menos se opone legalmente", expresó el mandatario.