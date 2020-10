"Un cambio de paradigma"

El programa Acompañar, oficializado el viernes por el presidente Alberto Fernandez, que brindará ayuda económica y acompañamiento a mujeres y población LGBTIQ+ en situación grave de violencia de género, no requerirá de denuncia judicial, no será burocrático, será compatible con otras asistencias estatales y seguirá el proceso de autonomía de las víctimas, destacó este sábado la coordinadora de la iniciativa.



"Se cierra una larga lucha y se inicia un nuevo capítulo en el reconocimiento de un derecho para las mujeres y personas de las diversidades sexuales que atraviesan situaciones graves de violencia de género", dijo la abogada feminista Claudia Perugino, coordinadora de Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD). La profesional es además docente de amplia trayectoria en la militancia política, de derechos humanos, acompañando a familiares de víctimas de femicidios y a niñas y niños abusados.



Perugino viene trabajando en distintas áreas nacionales vinculadas a la violencia de género como el programa Las Víctimas contra las Violencias, coordinado por Eva Giberti, y es abogada del programa institucional contra la violencia de género de la Universidad Nacional de Quilmes, donde es docente en el diplomado de abordaje a las violencias.



Acompañar "tiene dos eslabones: el económico y el de acompañamiento, porque si solo fuera económico y lo demás no lo potenciamos, quedaría trunco", definió la funcionaria. El programa otorgará una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, es decir que será de 16.875 pesos, durante un plazo de seis meses, para "gastos esenciales" de personas en situación de violencia extrema y de riesgo.



Para definir el riesgo, la cartera de MGyD "ya elaboró un programa informático que permite integrar datos de todo el país y posibilita definir si el riesgo es bajo, medio, alto, altísimo", explicó la abogada.



Serán las unidades ejecutoras que funcionarán en provincias y municipios las que cargarán los datos de las personas que soliciten ingresar al programa. "Revisamos cada situación con el equipo, cruzamos información con Anses para ver incompatibilidades, y luego avisamos a la unidad respectiva que se aprobó el ingreso y se le comunica a la persona. Queremos evitar la burocracia, sabemos que quien está en situación extrema de violencia no puede pensar en papeles y trámites", destacó.



No podrán acceder al programa las personas que trabajan en relación de dependencia, que son monotributistas o autónomas, jubiladas, pensionadas, que cobren prestación por desempleo o reciban otra asistencia estatal por situación de violencia. El apoyo económico será compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la asignación familiar por embarazo para protección social (AUE), con la destinada a personas con hijas e hijos con discapacidad, a quienes tienen monotributo social, son trabajadoras de casas particulares y cobran el Ingreso Familiar de Emergencia.



La funcionaria resaltó "el cambio de paradigma" que significa que no se solicite denuncia judicial a quienes accedan a Acompañar porque "somos conscientes de la complejidad de la denuncia y no siempre las situaciones son judiciables".



Una vez que la persona ingresa al programa, la unidad ejecutora local "debe realizar un seguimiento y acompañamiento, y finalizado los seis meses brindar una evaluación, para saber si esa persona pasa a otro programa o si puedo acceder a un trabajo registrado". Acompañar "no requiere de una contraprestación, porque se trata de estar al lado de las personas que atraviesan situaciones de violencia, que tienen que ver con la violencia física, pero también con el control de su autonomía y de la propia vida, y estos procesos en soledad son imposibles", aseguró Perugino.



El programa comenzará en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Chaco. En el presupuesto presentado esta semana por el Ejecutivo Nacional al Congreso, contempla fondos por $6.205 millones para el Ministerio de MGyD, y del total asignado cobra especial relevancia el programa Acompañar, al contar con la partida de $4.500 millones.