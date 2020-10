La propiedad es la maldición de la hermandad

Personajes

Indio y Luna

Cuatro grillos cantores

Ojos y estrellas

Vicente cura viejito

Dron

Policía con bigote y arma

Vizcacha

Comisario con bigote y arma

Juana con bebé

Voz en off del Querandí

(Entra mujer con bebe atrás)

Juana: Estoy corriendo para allá. Ya vuelvo con novedad. Estamos queriendo tener un

lugar para poder… ya vuelvo… Nos quieren rajar. Yo soy una madre, hija y abuela. Todo

eso soy y muchas más. (A público) Ustedes me tienen que ayudar. Si ven que vienen los

botones me tienen que avisar. Atrás esta mi niño, él me avisa cuando rajar. Con el chupete apunta y se pone a llorar.

Vizcacha

Vizcacha: Este lugar se llama, sí, sí, había llamas, guanacos, vizcachas y sapos. Yo soy la

última vizcacha y todo lo voy a contar. Esto que se llama Guernica, se lo puso una

Matilde tal y hasta el apellido no lo voy a olvidar. Díaz Vélez, y su abuelo Eustaquio era

general. Rajó a los indios que estaban acá. Le puso Guernica por la madre española que

la parió.

Juana: Que me importa la historia, yo necesito un lugar, miren lo que le voy a decir, yo

necesito un lugar para vivir.

Vizcacha: ¿Y yo no? Yo no cuento nada que no sea la verdad. ¿Si tienen mucha hambre, ustedes me van a cocinar?

Juana: No, no de ninguna manera si yo acabo de almorzar faisán con salsa de nueces de la Italia Meridional.

Vicente

Vicente: Yo soy el cura que sabe que esos indios que vivían acá tenían alma como los

demás y solamente creo en los pobres porque como San Vicente solo siendo solidario

se encuentra felicidad. Déjenme hablar con la autoridad.

Vizcacha: Yo sé el nombre de esos indios, de ellos es esta propiedad, no de los que hicieron estancias, oligarcas y mandamás. Querandíes se llamaban y a la noche se los escucha hablar…

¡Cuidado que ahí viene la taquería que los va a matar!

(Todos se van, se queda Vicente) (Entran policía pertrechado, aparece Dron en el aire)

Dron

Policía: Ustedes que hacen aquí, acá, allí, allá.



Vicente: Yo vengo en son de paz.

Policía: Yo no. (Se lo lleva) ¿Alguien más viene a quedarse por acá? (Al público) porque

lo llevo de vacaciones al cementerio que ahí nomás está.

Vizcacha: (Entra la Vizcacha y le muerde el tendón de Aquiles y se va)

Policía: ¡Ay! Me atacaron por acá y me duele por allá. Llamaré a las tanquetas, al juez, al gobernador y a los submarinos, diciendo que alevosamente me quieren matar. Hijos de los Querandíes ¡Ya los voy a agarrar! (sale)

Juana: (Entra corriendo) Nadie nos va a sacar, porque lo nuestro es pura necesidad, a la noche haremos guardia y nadie va a poder entrar. (Sale)

Vicente: Le dije al policía que el diablo lo va a castigar, me dijo que vuelva a la parroquia y que no vuelva más por acá, por aquí, por ahí, por allí y por allá. Y aquí estoy doña Juana para avisarle que yo a la noche no voy a pernoctar. Pero mañana voy a seguir insistiendo que… hay que pactar, negociar, más que un cura parezco un sindical.

(Sale)

Vizcacha: A la noche es lo mío, nadie me va a encandilar, la noche no es solo para abrazar, es para abrir los ojos y alertar. (Sale)

(Grillos telón con estrellas) (Cuatro grillos entran)

Grillos cantores





Ojos y estrellas

(Se callan) (Aparece Comisario y policía tonto)

Policía

Comisario

Policía: Aquí me atacaron comisario y yo los detuve, los torturé como usted suele mandar. Merezco una medalla o un aumento salarial.

Comisario: Es de noche y no hay luna, es la hora de atacar. Que todos salgan de este

predio porque el Barrio Privado me van a pagar. Si los desalojo… seré premiado con verdes y algo más.

Policía: (con handy) Usted vive en ese Barrio Privado mi comisario.

Comisario: Cállese y avise que vamos a entrar con siete tanquetas, perros, helicópteros que Trump nos alquiló. Son de la Segunda Guerra mundial.

Policía: (con handy) ¡Atención, atención! Grupo Halcón (se escucha voz en el handy) “callate alcahuete te estoy apuntando con mi chupete”. ¡Mi oficial… me contestó el enemigo!

Comisario: Han interceptado su llamado, cambie de banda.

Policía: ¡No! Yo siempre perteneceré a nuestra banda, Comisario.

Comisario: ¿Qué dice? (le quita el handy) Aquí les habla el Comisario Eustaquio Rocamadur de la Mala Espina. Entréguense subversivos, terroristas, por orden del juez, culo sucio y de Dios y de María Santísima…

(La luna sale)

Policía: La luna, salió la luna. La luna llena. Rajemos jefe. Nos van a rejunar.

(Se ven muchos ojos)

Mire, nos están rodeando a puro ojo animal.

Comisario: ¡Retirada táctica! ¡Volveremos!

(Entra Juana) (Los grillos cantan) (Voz en off de indio querandí que aquí habitó)

Indio querandí





Soy Querandí

Aquí está mi tierra donde nací…

Que sepan los tiempos

Que el viento soy

Y que la luna esta noche

La puse yo.

Ella es mi amiga

Porque yo vivo en la noche

Porque el blanco me oscureció

Cuando amanezca será

Que ustedes con su lucha

Me devuelvan mi dignidad

Juana: Gracias por ayudarnos a tener vivienda, un hogar. Esto recién empieza, pero vamos a ganar. Si ustedes nos defienden no habrá nada que nos pueda derrotar.

Indio: (Indio voz en off) Aquí estuvimos nosotros, somos los pueblos originarios que vuelven a su lugar ¿Podrán entenderlo? ¿O la propiedad es el virus que a todos nos contagia?

Vizcacha: No se olviden de nosotros, los bichos y las plantas quieren saludar. Mañana les diré donde están las piedras, el agua y el coraje del Gauchito Gil que siempre nos va a acompañar. Si la bandera tiene un sol no puede ser que su luz sea privatizada por los patrones y no para el que va a trabajar.

¡La Pachamama no tiene dueño!

La tierra es de quien necesita su amor.