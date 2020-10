Se viene IP, la señal informativa del Grupo Octubre

Una nueva señal informativa se suma al ecosistema televisivo argentino. Desde la tarde del próximo 17 de octubre, el canal IP (Información Periodística) buscará reflejar la nunca cadenciosa realidad argentina, a través de una propuesta que propone ubicar a la información en el centro. La señal, que forma parte del Grupo Octubre, contará con un plantel de periodistas que renovarán la pantalla chica, con profesionales en su mayoría jóvenes pero con una immportante trayectoria. Desde las autoridades de la próxima señal de noticias subrayaron que el desafío es construir un canal cuya línea editorial escape a la “editorialización dura y permanente” que inunda el mercado televisivo informativo argentino. “En la atmósfera previa sobrevuela el concepto de periodismo de nuevo”, afirmó a Página/12 Sebastián Rollandi, responsable de la nueva señal y de Octubre en El Nueve.

La llegada de IP es, de por sí, una buena noticia. En medio de una pandemia que profundizó la crisis que viene padeciendo el sector, el flamante canal generará cerca de 250 puestos de trabajos, entre periodistas, locutores, productores y técnicos. La señal se emitirá desde el Estudio 1 de El Nueve, canal con el que el Grupo Octubre firmó un acuerdo de comercialización y producción en diciembre de 2019. A los espacios que Octubre produce en la pantalla de TV abierta le agrega ahora esta propuesta informativa que transmitirá las 24 horas, aunque inicialmente tendrá estrenos de programas de lunes a viernes de 6 a la medianoche, y los fines de semana de 13 a 24.

“Se cumple un proyecto para el cual trabajamos durante mucho tiempo, que es la consolidación de una señal de noticias que va a tener una identidad nueva, distinta a la de los otros medios que conforman el Grupo Octubre”, señala Rollandi, en relación a que IP nace con la idea de complementarse a Página/12, AM 750, Mucha Radio FM 89.5, FM Octubre y las revistas Caras y Caretas y El Planeta Urbano, que forman parte del conglomerado mediático. “Armamos un gran equipo, con distintas miradas, que va a poder conformar un centro de la información diferente a lo que hoy se consume en la televisión -se entusiasma el directivo-. Es una apuesta y un desafío gigante, pero que estamos seguros de poder llevar adelante, con una inversión tecnológica y escenográfica muy grande. La señal se emite desde un estudio de 800 metros cuadrados, que tiene 11 puestas escenográficas distintas”.

En homenaje a la fecha en la que se realizó la primera transmisión televisiva de la historia, en aquel recordado Día de la Lealtad peronista de 1951, IP verá la luz en la tarde-noche del 17 de octubre. La grilla del canal estará formada principalmente por profesionales que exhiben, en su mayoría, mayor experiencia gráfica y radiofónica que televisiva, en lo que fue una decisión empresarial y periodística en la búsqueda de renovar la pantalla. El prime time del canal tendrá como conductores a Noelia Barral Grigera (Radio Con Vos y ex C5N) y Gabriel Sued (ex La Nación), que se harán cargo del segmento que va de 20 a 22. A su término y hasta las 23.30 el espacio informativo estará encabezado por Diego Iglesias (Radio Con Vos), uno de los periodistas de mayor experiencia en la pantalla chica del staff, que acaba de dejar su participación en Mejor de noche en El Nueve y estará hasta diciembre en Sobredosis de Sobredosis en C5N). De 23.30 a 24 habrá un cierre informativo diario.

La programación diaria de IP comenzará a las 6 am, con un panorama informativo que dará las noticias más importantes de cada jornada y los principales servicios, a cargo de la locutora y conductora Delfina Ubierna (FM Like 97.1). Ariel Alearte (Telenueve) y Alejandra Martínez (DirecTV Sports y Aquí está el fútbol en El Nueve) serán las principales caras de la primera mañana, que a las 9 y hasta el mediodía le dará paso a Nicolás Artusi (Radio Metro y La Nación) y Paloma Bokser (Congo, Radio 10 y Futurock). La dupla del mediodía estará conformada por dos mujeres: Rocío Kalenok (ex Canal 26) y Silvana Cataruozzolo (ex Telefe y América TV). Además de los y las conductoras, IP contará en esa franja con un equipo de columnistas en el que se destacan Tamara Tenenbaum (género), Leandro Illia (deportes), Patricia Blanco (judiciales), Andrés Fidanza (política) y Vale Delgado (espectáculos y cultura).

La tarde de la señal informativa comenzará a las 14, con Pía Slapka y Maxi Legnani (La Red y Radio Con Vos) asumiendo la conducción hasta las 17, momento en el que lleguen Agustina Díaz (TV Pública y Mucha Radio) y Nacho Corral (Vorterix y Filonews), que se encargarán del horario del regreso. En tanto, los fines de semana estarán cubiertos principalmente por programas especializados, a cargo de Valeria Delgado (cultura y espectáculos), Fernando Duclos (internacionales) y Fabricio Ballarini (ciencia), entre otros. El periodista Luis Corbacho tendrá un ciclo de entrevistas que llevará como nombre El Planeta Urbano, igual quela revista del Grupo Octubre que edita desde hace años. Tanto los sábados como los domingos habrá un noticiero central, a las 20, conducido por Anita Sicilia (Vivo para vos, en El Nueve, y Crónica TV). Los fines de semana también habrá un ciclo de documentales políticos.

La existencia en el país de un vasto mercado televisivo informativo, como no hay en ninguna otra parte del mundo, no fue un problema para sus promotores al momento de construir una nueva señal. IP será el séptimo canal de noticias de la TV paga de la Argentina, que ya cuenta con C5N, TN, A24, Crónica HD, Canal 26 y La Nación+. “Pensamos que existe hoy en la Argentina, en el marco de las seis señales de noticias que hay, la posibilidad de instalar una nueva, en la cual la información esté en el centro, corrernos de la editorialización dura que proponen en los otros medios -detalla Rollandi-. La idea es contar al información con periodistas con mucho recorrido y trabajo muy profesional en distintos medios. Es una apuesta muy grande que ha hecho el grupo”.

Concebida como “la primera señal informativa nativa digital argentina”, IP contará con un relevante desarrollo multiplataforma. “Hemos hecho -detalla Rollandi- una inversión tecnológica muy grande para cada una de las plataformas, con su lenguaje y especificidad diferente a los de la TV”. Si bien aún no se sabe la ubicación que la señal tendrá en cada una de la grillas de los operadores de TV paga de la Argentina, desde el canal aseguran que ya han realizado los acuerdos para garantizarse una cobertura plena. “Tenemos la confirmación de que estaremos en las grillas de los principales cableoperadores del país y en DirecTV”, asegura Rollandi. “En el marco de la pandemia, en un momento global y nacional difícil, poder crear 250 puestos de trabajo nuevos para el lanzamiento de una nueva señal informativa es motivos de alegría y orgullo”, concluye el directivo.