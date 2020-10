Figuraban como aportes covid pero eran para compensar coparticipación

El enojo de los intendentes se desató luego de que llegara a la Cámara de Diputados de la provincia la respuesta desde el Ministerio de Economía a un pedido de informe para determinar el destino de los $1.600 millones que arribaron desde el Gobierno nacional para la lucha contra la pandemia.

A raíz del pedido de los legisladores opositores, la cartera en cuestión elevó un informe el 25 de septiembre. En la primera página, dirigida al presidente del Cuerpo, Esteban Amat, se indicó que se adjuntaba detalle de la ejecución en Salud, donde se incluye el ítem “aporte Covid a municipios”. Como segundo ítem, las transferencias efectuadas por el Fondo Compensador y se agregan los gastos que realizaron los ministerios de Salud y Turismo en el marco de la pandemia.

Sin embargo, del documento de 72 páginas solo se desprende, en la página 54, el detalle que eleva el coordinador General del Ministerio, Roberto Roque Delgado, con las transferencias efectuadas por el Fondo Compensador Covid por una suma que supera los $609 millones y que van desde abril a agosto.

Pero en ninguna otra foja del informe se da a conocer otro aporte específico para atender la emergencia por el coronavirus a los municipios. Sólo se puede interpretar que ese detalle se obtiene de lo que el Ministerio de Salud dispuso a cada hospital zonal como nueva partida para la pandemia.

Los números rápidamente circularon en los medios y los intendentes pusieron el grito en el cielo y aclararon que en ningún momento recibieron aportes específicos para el sistema de Salud local, sino que muchas veces esos fondos salieron de las mismas arcas municipales para aportar tubos de oxígeno, camas e insumos sanitizantes para los centros de salud.

Lista de los fondos para compensar coparticipación

El enojo de los jefes comunales radica en que en cada ciudad muchos ya habían comenzado a preguntar a dónde habían destinado esos fondos, por lo que solicitaron a través del presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, que se cambie la denominación a esa partida,

Asimismo, subrayaron que lo recibido es para compensar la caída en coparticipación y que se destinó en su totalidad a pagar sueldos. Y agregaron que esos mismos fondos, son parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que dispuso el gobierno de Alberto Fernández en el marco de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

El intendente de Metán, José María Issa, sostuvo que su gestión gasta en pago de sueldos más del 50% de lo recibido de coparticipación. Solo en el primer y más crudo mes de aislamiento, esa localidad tuvo una baja de la coparticipación del 40% que fue retribuida más adelante con el dinero dispuesto por el Fondo “con el que se compensaba esa baja para poder pagar sueldos y gastos operativos", dijo Issa.

El mandatario del municipio de San Carlos, Hector Vargas, rápidamente negó a Salta/12 que haya recibido dinero para enfrentar la pandemia, y coincidió con quienes vieron en el informe del Ejecutivo provincial un problema que podía repercutir localmente y que necesitaban sea subsanado de manera urgente.

En tanto, el intendente de Rosario de La Frontera, Gustavo Solís, se mostró ofuscado por el error y consideró que “nunca falta un oportunista político malintencionado que lo usa para confundir a la población y nos endilga la falta de tubos de oxígeno”, y resaltó que esos fondos que distribuye la provincia “provienen de recursos que Nación envía ATN, con un objetivo muy claro, hacer frente a los desequilibrios financieros que se produjeron por la merma de la actividad económica y de la recaudación”.

Solís pidió que quede en claro que los municipios no tienen áreas específicas de Salud, “ni siquiera una cuenta para eso”, sino que lo que destinan para la emergencia lo hacen desde la Secretaría de Acción Social. En el caso puntual de la ciudad termal, su gestión lleva invertidos "más de $7 millones en recursos para la Salud, que van desde la compra de tubos de oxígeno a insumos cotidianos como barbijos y alcohol”, resaltó.

En cuanto a la pregunta que inicialmente realizaron los legisladores a Economía, sobre dónde se destinaron los más de $1.600 millones que llegaron puntualmente para apuntalar el sistema de salud, el jefe comunal de Rosario de la Frontera indicó no saber a dónde están, “yo miro mi realidad, acá llegó una ambulancia en febrero y un par de respiradores y nada más, todo lo demás lo puso el municipio”.

Muchos medios en toda la provincia difundieron los números de la planilla del Fondo de Compensación y lo atribuyeron directamente a recursos que habían recibido los municipios para el sistema de Salud. En Rivadavia Banda Sur algunos pobladores le reclamaron al jefe comunal a través de las redes sociales que el hospital no tenía ni para agua lavandina mientras que él había recibió $3 millones del fondo covid.

Leopoldo Cuenca, intendente de de esa localidad, lamentó que esa información haya circulado sin chequearse “yo no he recibido un peso para la pandemia, nada, simplemente me han ayudado para pagar sueldos y algo para la sequía”, manifestó indignado. Y aseguró que desde el municipio que dirige sí aportaron con elementos de higiene pero desde las arcas propias, “compramos camas, ahora están llegando unos 10 tubos de oxígeno y asistimos a los puestos de control, pero esto es una injusticia”.

Recalculando

Tras las críticas y el enojo generalizado de los intendentes, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, tuvo que reconocer que esos Fondos Covid, que figuran en el informe entregado a la Cámara de Diputados, son para compensar la coparticipación y no para los COE municipales.

Dib Ashur añadió que debido a la caída de la recaudación y los recursos, la provincia tenía que acompañar y asistir a los municipios “y es por eso que se crean los fondos que nosotros denominamos Covid por la situación en la que estamos, pero es para compensar la caída con respecto a la primera quincena de febrero".

Como para intentar remontar el difícil momento, el funcionario destacó que los intendentes están haciendo todo lo posible para poder contener la situación económica en cada municipio por lo que la provincia los asiste con estos fondos para poder completar la baja que tienen dentro de la coparticipación mensual que reciben y poder cumplir con sus obligaciones. "La Nación tiene un fondo similar para las provincias y lo mismo hacemos desde la provincia con los municipios”, explicó.