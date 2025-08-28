Después de los intentos del oficialismo de frenar la comisión que investigue la criptoestafa $Libra que involucra al presidente Javier Milei, la oposición logró destrabar los obstáculos y nombrar como presidente al diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Los representantes de La Libertad Avanza y sus aliados se levantaron para intentar que no lograran el quórum.

Durante meses, los libertarios y radicales con peluca lograron demorar la puesta en funcionamiento de la comisión, que se limitó a recibir expositores para hablar del mundo de las criptomonedas y las estafas.

Es que al crearse la comisión, la conformación quedó con 14 integrantes de la oposición y 14 del oficialismo y aliados, razón por la cual fue imposible designar un presidente.



El affaire de la mega estafa con la $Libra intenta demostrar la responsabilidad política directa del presidente Javier Milei por promocionar la cripto a través de la cual se estafó a un centanar de inversores de todo el mundo en cifras millonarias. También se buscará determinar el rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en esa maniobra fraudulenta.



