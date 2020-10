Una mujer que reclamó por el femicidio de Iara fue asesinada ayer 

El lunes la joven Rosana Mazala estuvo participando junto a otras mujeres de su barrio de la ciudad jujeña de Perico en una marcha contra la violencia machista y en reclamo de justicia por el asesinato de la adolescente Iara Rueda, en la vecina Palpalá, y la aparición de Gabriela Cruz y de otra joven. Ayer su cuerpo sin vida fue encontrado en su casa. También su pareja fue encontrada muerta. La versión extraoficial es que la joven fue envenenada y que luego el hombre se suicidó.

Mazala tenía 31 años, era madre de tres niños, de 4, 7 y 14 años de edad que ahora quedaron huérfanos y ayer fueron dejados al cuidado de familiares de la joven, que fue descripta como "una chica buena", en palabras de una vecina que también contó que Rosana tenía un trabajo y además hacía pizzas para vender.

La muerte de Mazala fue al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Rueda, en un descampado de la ciudad de Palpalá, ciudad adyacente a San Salvador de Jujuy y distante poco más de 21 kilómetros de Perico. De 16 años de edad, Iara Rueda fue hallada cinco días después de que desapareciera. En un clima de creciente tensión por la violencia contra las mujeres, la novedad de su muerte fue el origen de una gran movilización que terminó en represión policial.

"Estuvimos pidiendo justicia y hoy le tocó a ella", lamentó ayer la presidenta del Centro Vecinal del barrio Éxodo Jujeño, Silvia Arena, quien se acercó a la casa de Rosana, donde se reunieron familiares y vecinos de la joven malograda. "Fue una vecina muy querida aquí en el barrio", sostuvo Arena en declaraciones a medios locales. Y pidió, "como mamá, como mujer, a todas las mujeres que tienen esos problemas" que avisen, porque "todo se puede solucionar". Y a los hombres, les pidió que "tengan consideración".

Otra marcha por Iara

Familiares de Iara Rueda y de Gabriela Cruz, la joven madre que continúa desaparecida en Palpalá, convocan a marchar hoy en San Salvador de Jujuy.

Este miércoles se realizará la autopsia de Iara en la morgue judicial de San Salvador de Jujuy. "La gente que quiera acompañar que vaya", invitó la madre de la adolescente, Mónica Cunchila. Indicó que después habrá una marcha para pedir justicia por Iara, y exigiendo la aparición con vida de Cruz. "Se tienen que terminar los femicidios y las desapariciones de chicas", afirmó. La concentración será en la plaza Belgrano a las 16.

"Mi hija ya no está pero alguien tiene que pagar. No va a quedar impune. Tienen que dar respuestas a todos mis pedidos. Pedí ayuda a gritos a la policía, pero todo fue tarde. Lo único que me queda es pedir justicia", manifestó la mamá.

La familia tiene como abogados a Julian Martín Palmieri y Agustina Reina. Palmieri explicó a Salta/12 que la autopsia estaba prevista para la víspera pero se suspendió y se hará este miércoles porque solicitaron incorporar un perito de parte.

"Los padres aún no reconocieron el cuerpo, no hubo reconocimiento óptico por parte de la familia. Solo se encontró el DNI cerca del cuerpo", aclaró el letrado. Palmieri dijo que el celular de Iara aún no fue encontrado y tampoco su bicicleta. Respecto a la información sobre que un sereno habría visto a una chica corriendo y siendo perseguida por un automóvil, Palmieri dijo que todavía no se determinó que fuera Iara. Señaló que tenía entendido que no fue citado este testigo a declarar pero que la Brigada de Investigaciones está al tanto.

Este martes, en Palpalá, familiares de Iara y de Cruz volvieron a marchar. "Estaba toda la policía alrededor nuestro. La policía tendría que estar buscando a la otra chica desaparecida. Teníamos un dron que seguía la marcha. Ese dron tendría que estar buscando a Gabriela", sostuvo Cunchila. Detalló que cuando pusieron velas a su hija, les ubicaron el dron "encima de la cabeza". Dijo que seguirán marchando los martes en Palpalá para que no haya más mujeres asesinadas y "para que no haya tanta burocracia cuando hay una desaparecida". "Yo insistí desde el primer día que mi hija no se escapó. El sábado trajeron un psicólogo para ver si mi hija tenía novio o si la familia la había golpeado. Buscaban en nosotros o en un novio. Si se hubiese ido con un novio igual la tenían que buscar. El comisario Rodríguez me decía que apenas suene el celular atienda porque capaz que mi hija llamaba. Yo llamaba a su celular y me cortaban", expresó.

Cunchila señaló que después de que se encontrara el cuerpo el lunes, "ningún comisario", volvió a explicarle cómo seguirá todo. Contrarrestando otra versión, la madre precisó que sí le recibieron la denuncia el día de la desaparición de la hija: "fui a buscar a un diputado que nos ayudó". "Cuando desapareció moví cielo y tierra. Insistimos en que nos tomen la denuncia porque era una menor de edad. Los policías dicen que buscaron", expresó.

Sin embargo, la mamá contó que un joven dijo que vio a una chica en el barrio Antártida que "estaba temerosa" y creía que era Iara, añadió que la vio comprando dos bolsas de papas fritas y que luego se fue cuando se le acercó un hombre.

También hubo otra versión de un sereno, quien le dijo a un tío de Iara que "escuchó que una chica gritaba". "Informé a la Brigaba, me dijeron que había tres serenos". Consideró que esto no se investigó, y fue en la zona de barrio San José cerca de donde la encontraron después.

"Hay muchas chicas desaparecidas que no se han ido con el novio, hay tráfico de personas. Si es una menor de edad tienen que salir a buscarla", afirmó Cunchila, quien señaló que la cámara de seguridad que se encuentra en la zona donde cruzó Iara, "no grabó" y también resaltó que donde fue hallada se cortó la luz la noche anterior. Cunchila se solidarizó con la familia de Gabriela Cruz, que sigue desaparecida y exigió su aparición con vida.

Cinco días sin buscar

La tía de Gabriela Cruz, Yolanda Subia, dijo a Salta/12 que los rastrillajes para buscar a la joven comenzaron recién ayer, cinco días después de su desaparición. La mujer de 24 años, madre de un niño de 4 y una niña de 7, salió a comprar el jueves pasado a un negocio que queda en la esquina de su casa y desapareció.

"A las 21.25 del jueves fue su última conexión de Whatsapp", precisó la tía. Dijo que la familia de la joven vive a una casa de la de ella, en un momento el padre salió y la vio haciendo fila en el negocio, después volvió a entrar a su casa y ya no la vieron más.

Subia señaló que la familia comenzó a buscar a Gabriela el viernes. Ahora esperan que los rastrillajes por parte de Bomberos Voluntarios, Policía, Brigada de Investigaciones continúen este miércoles. La ex pareja de Cruz está detenida y se han secuestrado dos vehículos de su familia. "Tenían una relación bastante complicada, no terminaron en buenos términos, él era violento, ella nunca puso una denuncia", relató Subia.

Por otro lado, mientras se realizaban marchas en distintos puntos de Jujuy en que se pedía también por la aparición de Violeta Abalos, desaparecida desde el jueves en Barrancas, la adolescente fue hallada en otro pueblo. Lo confirmó la militante feminista de Abra Pampa, Lorena Cuevas, quien señaló que a raíz de las movilizaciones, el gobierno de Jujuy envió más policías para la búsqueda. Y aseguró que falta asistencia para las víctimas de violencia de género

La periodista Analía Albornoz, de Jujuy es Noticia, informó a Salta/12 que en 2020 ya hubo 9 en muertes de mujeres en contexto de violencia y que solo 6 se están investigando como femicidios. Recordó que este mes en Abra Pampa también fue encontrada asesinada Cesia Nicole Reynaga, de 20 años, luego de permanecer 10 días desaparecida. En esta causa el sospechoso de haber cometido el crimen es un adolescente de 14 años, hijo de una concejala. Su abuelo está imputado y detenido por encubrimiento agravado y amenazas. En esta causa también se investiga el posible delito de trata de personas.

En la Quiaca también hubo una movilización este martes, la trabajadora social Regina Claverie, integrante del colectivo feminista Ni Una Menos de la Puna, dijo que hay una situación de emergencia por violencia de género en la provincia pero no hay un abordaje correcto del Estado. Señaló que los femicidios y las desapariciones de mujeres no son casos aislados sino parte de la cultura machista. "Acá hay un solo centro de atención que depende del Consejo Provincial de la Mujer de la provincia, tiene un solo día de atención, el teléfono que figura en el flyer que promocionan no funciona y el domicilio no es el actual porque se mudaron hace 5 meses, no hay forma de que las mujeres puedan acceder. En las comisarías cuando atienden a las víctimas las vuelven a revictimizar, es una situación extrema", aseveró Claverie.