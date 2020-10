Schwartzman sigue de racha en Roland Garros

El tenista argentino Diego Schwartzman se clasificó este miércoles para la tercera ronda de Roland Garros al imponerse sobre el italiano Lorenzo Giustino por 6-1, 7-5 y 6-0 en dos horas y cuatro minutos.



Con una sólida demostración que ratificó el gran presente que atraviesa, el argentino superó a un rival que venía extenuado tras las más de seis horas que había jugado en la primera ronda ante el local Corentin Moutet. "Lo mejor que hice en el último tiempo fue recuperar mi mano izquierda después de la caída en el US Open. Eso me hizo recuperar el revés y crecí un montón. Estuve mejor en general, más agresivo, mejor en las devoluciones. Y en estos dos partidos saqué muy bien, algo que me pone contento", analizó Schwartzman sobre su presente tenístico

Sin preocuparse por las limitaciones del adversario, el duodécimo favorito salió a imponer su juego y con dos quiebres rápidos comenzó a asegurarse el set inicial. Superado el vendaval del arranque, Giustino empezó a mostrar destellos de su juego y emparejó el desarrollo, frente a un Peque no tan eficaz como en el parcial del comienzo. Por eso, el marcador se tornó más igualado, con sucesivos quiebres de servicio, que presagiaban un final cerrado.



En ese contexto, Schwartzman llegó a sacar con ventaja de 5-3 para cerrar el set, pero el italiano no se daba por vencido y levantó la situación compleja. "Por momentos, la ansiedad por querer ganar rápido te lleva a cometer algunos errores", admitió el argentino tras el partido. Sin embargo, en el momento clave del parcial, el "Peque" impuso su experiencia y jerarquía para quebrar de nuevo y colocarse 2-0.

Si bien el italiano no se entregó, Schwartzman ya tomó definitivamente el control mental y del juego para encaminarse a una victoria cómoda, que lo coloca en la tercera ronda, una instancia a la que no había podido acceder en la edición de 2019.

En busca de los octavos de final, el argentino chocará el viernes ante el eslovaco Norbert Gombos, que se impuso por 6-2, 2-6, 7-6 (7-4) y 6-4 al austríaco Jurij Rodionov, tras haber eliminado al croata Borna Coric en la ronda inicial. Gombos, de 30 años, se encuentra 106 en el ranking y llegó a estar 80 en 2017, su mejor posición histórica. Aunque no jugaron nunca con Schwartzman, enfrentarlo en una tercera ronda de Grand Slam es una oportunidad para no despreciar.

"Siempre entro tratando de respetar lo que dice mi ranking. Hoy mi ranking dice que tendría que hacer octavos de final y apunto a eso", remarcó el porteño sobre sus expectativas en el torneo. "Lo digo así pero es durísimo llegar hasta ahí. Si quiero mantenerme tengo que llegar ahí y si quiero crecer necesito superar esa ronda", remarcó el Peque.

En tanto, el defensor del título Rafael Nadal dejó en claro que ya está perfectamente adaptado a las pelotas nuevas de Roland Garros y avanzó a la tercera ronda con una contundente victoria por 6-1, 6-0 y 6-3 al estadounidense Mackenzie McDonald en una hora y 42 minutos. El 12 veces campeón en París no había estado tan sólido en el debut, pero este miércoles ya no dejó dudas sobre su presente. Ahora en busca de los cuartos de final, el segundo preclasificado espera al vencedor del choque entre el japonés Kei Nishikori y el italiano Stefano Travaglia.

También se colocó en la tercera ronda el tercer favorito, el austríaco Dominic Thiem, que se impuso por 6-1, 6-3 y 7-6 (8-6) al estadounidense Jack Sock en dos horas y 25 minutos. Ahora aguarda al vencedor del noruego Casper Ruud y el estadounidense Tommy Paul por un puesto en los octavos de final.