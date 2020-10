Los maestros bonaerenses llevarán la escuela a las casas de los chicos aislados

"No funciona llevar a chicos a las escuelas o a las plazas en zonas de altas circulación del virus. No hay que exponer a los chicos a riesgo, ni a contagios, hay que ir a buscar a los que perdieron la continuidad pedagógica y llevarles la escuela a sus casas", señaló el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sobre la revinculación de los chicos con la escuela. El dirigente puso en contraste su posición con la del Gobierno porteño al poner en marcha el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación de Estudiantes que garantizará la continuidad de 279 mil alumnos de la provincia de Buenos Aires que quedaron aislados por la pandemia de coronavirus y a falta de conectividad. para el interior de la provincia ya están evaluando la vuelta presencial a clases, aunque dependerá de la situación epidemiológica de cada distrito.

“Lo que hicimos con los chicos que perdieron continuidad es ir a buscarlos a las casas. Lo hicimos en conjunto con la comunidad educativa, con los municipios. No nos quedamos esperando", destacó el gobernador y anticipó el plan por el que maestros capacitados llevaron la escuela a las casas de los chicos que perdieron la continuidad pedagógica como consecuencia de la pandemia. "Estamos llegando al último trimestre y en general hay deserción, sobre todo en la secundaria. Este programa es una respuesta a ese porcentaje, uno de cada diez chicos, al que le costó más y corre el riesgo de abandonar. Esto no se arregla con marketing ni con la tele”, destacó Kicillof al presentar el programa que el gobernador presentó junto al ministro de Educación nacional Nicolás Trotta.

El plan

La iniciativa consiste en la incorporación a once mil docentes suplentes que tendrán destinado un presupuesto de trescientos millones de pesos. Además serán 35 mil docentes en formación, con estudios avanzados en los institutos, que recibirán una beca de ocho mil pesos que llevará una inversión de 340 millones de pesos mensuales. La tarea será ir al encuentro de 279 mil estudiantes de todos los municipios bonaerenses donde realizarán visitas a los domicilios cumpliendo con estrictos protocolos sanitarios. En rigor son setenta mil los alumnos que no tuvieron contacto alguno con el sistema educativo, y el resto no tuvo una relación fluida. La medida está enfocada en los alumnos que necesitan mayor acompañamiento pedagógico por haber quedado aislados de la escuela como consecuencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento social y con capacidades de conectividad precarias.

La directora de Educación y Cultura bonaerense, Agustina Vila, y su equipo trabaja desde el inicio de la pandemia en la forma de abordar este grupo de estudiantes. De los estudios elaborados surge que el 4,9 por ciento de los estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria no tiene conexión a internet. El análisis de los especialistas indicó que dos de cada cinco estudiantes, el 39,6 por ciento, acceden a la conectividad a través de un celular o una conexión hogareña, pero no cuentan con elementos de trabajo como una notebook, tablet o computadora personal. A ellos estuvieron destinados los 270 cuadernillos digitales de actividades elaborados por el gobierno bonaerense de los que fueron impresos cerca de once millones para repartir entre los estudiantes. Con el programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación de Estudiantes, la tarea de los docentes que fueron elegidos para asistir en las casas a los alumnos consistirá en realizar dos visitas semanales a los seis estudiantes que tendrá a su cargo, cubriendo las necesidad de no perder ligazón con la escuela de los chicos.