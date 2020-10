Un avance hacia la Campaña Nacional contra el grooming

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, su par de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente de ADEPA, Martín Etchevers, y los principales referentes de la industria de las tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de generar una articulación eficaz entre empresas, Estado y sociedad civil, para abordar de manera conjunta la prevención, detección y denuncia del grooming a niños, niñas y adolescentes.

De la reunión participó también la diputada Gisela Marziotta, quien presentó un proyecto de ley que contempla la creación del Programa Nacional de Concientización y Lucha contra el Ciberacoso (grooming) para orientar y promover la realización de acciones de prevención del ciberacoso, tanto a través de los medios de comunicación pública y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TICS) como en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada.

En representación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), su presidente, Martín Etchevers, suscribió al acuerdo con el objetivo de sumar a medios gráficos y audiovisuales privados en la campaña a través de la capacitación y formación de difusores sociales en perspectiva de género, con especial atención en la prevención del grooming, y la cesión de espacios publicitarios y entrevistas en programas periodísticos, de interés general y noticieros.

El titular de la cartera educativa resaltó la importancia “de visibilizar los problemas y del rol activo que debe asumir el Estado para la búsqueda de respuestas en lo referente a aquellas problemáticas que impactan en nuestros niños, niñas y adolescentes. Para nosotros esta es una gran articulación público-privada, sumando también el compromiso de los medios de comunicación y las empresas vinculadas a la tecnología. Debemos potenciar el trabajo mancomunado porque el impacto en nuestras infancias del grooming es profundo”.

Por su parte, la ministra Losardo manifestó: “Nuestro Gobierno tiene la firme decisión de desarrollar políticas para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, concientizar a los adultos acerca de los peligros de la utilización de redes sociales, plataformas de juegos y la navegación on line. Asimismo para prevenir, perseguir y condenar ciberdelitos como el grooming que, lamentablemente siguen creciendo a nivel mundial”. Y agregó: “Los padres, madres y docentes a veces no sabemos cómo enfrentar este problema que escapa a nuestra experiencia generacional, pero vamos a seguir aprendiendo, porque es una problemática dinámica, compleja, transnacional, con un agresor oculto que no siempre es quien dice ser”.

Durante el encuentro, Facebook e Instagram acordaron trabajar en una propuesta de capacitación docente gratuita, en sumar materiales audiovisuales sobre la problemática en las plataformas y en divulgar la campaña a través de los créditos de anuncios con los que cuenta el Gobierno nacional para difundir información relevante en el marco del Aislamiento social, preventivo y obligatorio por la covid-19. Google, a su vez, colaborará en la campaña a través de su difusión en redes sociales y con los mencionados créditos de anuncios destinados a proteger a la ciudadanía de la desinformación y a facilitar el acceso a contenido relevante en relación con la covid-19.

La campaña también tendrá el apoyo de proveedores de servicios de telecomunicaciones, como DirectTV, Telecentro, Telecom, Claro y Telefónica, quienes se comprometieron a incluir leyendas antigrooming en las facturas de pago y en las guías de programación.

Microsoft, por su parte, desarrollará entrenamientos y capacitaciones para organizaciones de la sociedad civil y funcionarios que tengan incumbencia en la temática, así como para niños y adolescentes. El grupo argentino Mirgor, se comprometió a replicar en sus redes sociales piezas gráficas y audiovisuales de la campaña, y hará lo propio en la comunicación interna de ambas compañías.

También se sumarán Newsan con capacitaciones, generación de material audiovisual y de contenido en redes, y una campaña de comunicación interna; Philips Vision & Sound, con capacitaciones y una campaña de comunicación interna; y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), entidad que replicará la campaña en sus redes.

Entre otras acciones, la empresa de tecnología Intel desarrollará talleres de capacitación para sus empleados, Dell se compromete a darle visibilidad a la campaña a través de stickers en productos comercializados por la marca, mientras que BGH estudia replicar la campaña en todas sus redes, incluyendo los posteos patrocinados, en su página web y en los productos en los que promocionan el control parental. Mercado Libre, a su vez, hará lo propio con acciones de comunicación a través de Linkedin y desde la web IDEAS Mercado Libre.

La Campaña Nacional de Concientización y Prevención Contra el Grooming, que cuenta también con el aporte de ENACOM y de diversos organismos nacionales y provinciales, toma impulso en un contexto de cuarentena y de aumento de interacción en redes y plataformas digitales, en el cual aumentaron un 135% las denuncias por grooming y viralizaciones de imágenes con contenido de abusos sexuales contra las infancias.

¿Qué es el grooming?

Se trata de la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente mediante el uso de Internet, a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos (redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajerías como whatsapp, etc.).

Los adultos que realizan grooming suelen generar un perfil falso en una red social, sala de chat, entre otros, haciéndose pasar por un chico o una chica, buscando generar una relación de confianza con el niño o niña a quien quieren acosar.

El grooming fue incorporado como delito al Código Penal Argentino en 2013, a través de la Ley 26.904, que establece, en su Artículo 1°, que se incorpore al artículo 131 del Código Penal las penas correspondientes al delito de grooming, las cuales van de los seis meses a los cuatro años de prisión. A partir de esta incorporación, pueden ser juzgados y penados por delito de grooming quienes “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacten a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.”