Independiente: Sentida despedida de Campaña

El arquero Martín Campaña, quien continuará su carrera en el Al-Batin de Arabia Saudita, se despidió de Independiente con un mensaje en el cual le agradeció a los simpatizantes "el afecto y el cariño" que le demostraron durante sus cinco años en el club, a la vez que dijo que no se va "de la manera que hubiera querido".

"Llegó la hora de la despedida y no quería dejar de expresarles a toda la maravillosa hinchada del Rojo, tanto mujeres, hombres y chicos, mi eterno agradecimiento por el afecto y cariño que me han brindado durante estos 5 años", comenzó diciendo Campaña en un posteo en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Asimismo continuó: "Claramente, no me voy de la manera que hubiera querido y nunca imaginé que así podía ser, pero esto no cambia un centímetro mi afecto por todos ustedes, que me recibieron y me alentaron todos estos años, desde el primer día sin claudicar un minuto, eso no se olvida. Sin dudas, que el tiempo pone todo en su lugar. Me llevo miles de imágenes, partidos memorables, amigos y recuerdos, y uno de ellos es haber dado la vuelta en el Maracaná, contra Flamengo, en esa final de la Sudamericana 2017", añadió.

Finalmente Campaña expresó: "También dos emociones que nunca las voy a olvidar: cada vez que me gritaban "Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo...." y cada vez que veía un niño de Independiente con el buzo de arquero, el 25 en la espalda y mi nombre abajo... ¡Por siempre Rojo!".

Rodríguez por Albertengo

A las bajas de Campaña, Juan Sánchez Miño (Elche de España), Gastón Silva (Huesca de España), Leandro Fernández (Inter de Porto Alegre), Braian Romero (Defensa y Justicia) y Cecilio Domínguez (Austin FC de los Estados Unidos), se les sumó la partida del delantero Lucas Albertengo, quien rescindió su vínculo con la institución de Avellaneda, que presentó al lateral izquierdo Lucas Rodríguez como nuevo refuerzo, con contrato hasta el 31 de enero de 2021, con la posibilidad de extenderlo hasta diciembre de ese año.

"Lucas Albertengo firmó la rescisión de su contrato con Independiente. ¡Gracias por estos más de 5 años, Flaco! ¡Éxitos en lo que viene!", publicó el "Rojo" en sus redes sociales. De esta manera, el futbolista que fue uno de los integrantes del plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2017 con Ariel Holan como entrenador y que hace cinco años que estaba en la entidad de Avellaneda, se fue del club a pesar de que tenía vínculo hasta diciembre de este año.

Albertengo se encontraba entrenando con el grupo de jugadores que no están en los planes del DT Lucas Pusineri, por lo cual decidió anticipar su salida y su destino podría ser Arsenal de Sarandí, aunque no se descarta que emigre a Defensa y Justicia o a Patronato de Paraná.