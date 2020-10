Suspendieron la asamblea de CAME

La Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió la realización de la Asamblea General Ordinaria de la CAME agendada para este viernes, a través de la cual "la actual conducción buscaba designar autoridades sin mostrar balances y memorias de 2019 como exige el Estatuto Social", indican en la entidad. La IGJ encontró irregularidades en el manejo del acto eleccionario para la renovación de autoridades de la CAME y sancionó con apercibimiento a su presidente, Gerardo Díaz Beltrán. CAME está formada por casi 1500 federaciones o cámaras y más de 600 mil empresas.

Según explican en la entidad, Díaz Beltrán no permitió la oficialización de otras listas distintas a las suyas y pretendía renovar su mandato el próximo viernes 2 de octubre. El Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, ya había suspendido una reunión de Consejo Directivo de CAME del día 27 de agosto pasado porque la conducción no había puesto a disposición el presupuesto 2020, los balances de 2017 a 2019 y el detalle de inversiones que hizo la entidad en 2019.

El conflicto escaló desde agosto pasado, cuando el directivo de la CAME Pedro Salas pidió a la IGJ que intervenga ante una supuesta malversación de fondos. Salas, quien preside la Sociedad Rural cordobesa pidió investigar la administración, distribución irregular y desvío de fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por más de 353 millones de pesos.

El INACAP, creado en 1975 y financiado por la contribución patronal obligatoria, brinda desde 2008 y a través de CAME, capacitación a trabajadores y empleadores. Ante la primera denuncia, la IGJ intervino en el conflicto y designó a dos inspectores fiscalizadores para analizar la situación de supuesto manejo irregular de fondos en esa entidad. Luego llegó la segunda denuncia, vicepresidente primero de la CAME, Diego Navarro, por violación al derecho a la información. En consecuencia, la IGJ declaró suspendió la asamblea prevista para este viernes y emitió una sanción de apercibimiento a Díaz Beltrán.