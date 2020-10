Segundo ensayo para Newell's

”El club tiene juveniles de mucha calidad y a corto plazo se potenciará con buenas ventas”, anticipó ayer Frank Kudelka. El entrenador de Newell’s reconoció que la institución no estaba en condiciones económicas de retener a Cristian Lema y anunció que Pablo Pérez y Santiago Gentiletti fueron aislados preventivamente debido a que ambos tuvieron contactos estrechos con personas contagiadas de coronavirus. Ninguno jugará esta mañana el amistoso con Atlético Rafaela en el Coloso del Parque.

Kudelka está entusiasmado con el plantel que dispone, con esa mezcla de experiencia y talento en Maxi Rodríguez, Pérez e Ignacio Scocco, y el nivel que muestran los juveniles que asomen en Primera. "Los futbolistas juveniles los veníamos trabajando antes de la pandemia, esta institución potenció jugadores propios, hay en la antesala de primera división muchos futbolistas de calidad que deberán llevar su tiempo de maduración”, apuntó Kudelka, en su primera conferencia de prensa tras el anuncio de que permanecerá en el cargo la próxima temporada. "Quiero valorar a la gente que me dio la posibilidad de continuar en la institución, nunca tuve dudas de seguir a pesar de la incertidumbre de cómo golpeará todo esto que estamos viviendo".

El entrenador explicó la salida de Lema y destacó la permanencia de Gentiletti. "Nadie se puede enojar porque se fue Lema, soy el primero que quería que se quede. Pero no es esa la realidad económica del club y yo tengo que acompañar esa situación. Era imposible competir con el fútbol de Arabia por Lema. Con Gentiletti tuve incidencia en su decisión, priorizó el sentido de querer estar en un lugar. La experiencia de Gentiletti es fundamental, lo valoro y agradezco".

Newell's jugará esta mañana, desde las 10, su segundo amistoso. El ensayo será ante Atlético Rafaela y no se televisará, aunque lo emitirá el club por medio de sus redes sociales. Kudelka confirmó la alineación con Aguerre; Nadalin, Guanini, Fontanini, Bíttolo; Moreno, Julián Fernández, Castro; Maxi Rodríguez, Nacho Scocco, Francisco González. "Esta es una etapa nueva para todos, estamos haciendo hincapié en la competencia once contra once más que en el trabajo físico. Los futbolistas viven de su físico y su técnica con el balón, en ese aspecto es lo primero que nos urge mejorar, por ejemplo en una marcación con jugadores que llegaban en tiempo y forma. Nos pasó en el primer amistoso que llegaban tarde, algunos ni arrancaban o estaban mal posicionados. Mi objetivo es diagnosticar qué lejos estamos de lo que pretendo, no puedo mirar más allá de ser autocrítico", analizó el técnico leproso sobre el momento de la preparación que atraviesa el equipo.