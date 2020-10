Kulfas: “La ley de Economía del Conocimiento será un impulso a empleo y exportaciones”

Mucho se habló y poco se conoce de la relación que el Gobierno tiene con los unicornios tecnológicos como Mercado Libre o Globant. Todo en el marco del debate parlamentario de la Ley de Economía del Conocimiento, que luego de haberse dilatado, parece a punto de aprobarse.

-¿El Gobierno quiere la ley? ¿Qué vínculo tienen hoy con esos sectores?

-Es una buena relación, estamos permanentemente en contacto y lo que buscamos es atraer más inversiones y está saliendo bastante bien, es uno de los sectores que más ha crecido en la pandemia. La pandemia aceleró la agenda digital, y esto significó más inversiones y más empleo. No tenemos ningún tipo de prejuicio, somos muy pragmáticos. Nuestra mitrada respecto a la ley es de absoluto apoyo en términos filosóficos, lo que nos encontramos cuando no tocó implementarla a principios de este año fueron dificultades operativas y por eso enviamos al Congreso un proyecto que no modificó en absoluto el espíritu de la ley pero sí hubo cuestiones que la mejoraron mucho, incorporaron más incentivos para las pymes. Es probable que muy pronto termine de aprobarse en el Senado, va a ser uno de los factores de mayor impulso para el empleo y las exportaciones.