Los encuestadores analizan las chances de la oposición para 2021

Juntos por el Cambio (JxC) conforma hoy en día una especie de coalición antiperonista, con un ala dura -Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Miguel Angel Pichetto- con malos registros de imagen, y un ala más dialoguista encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que exhibe mejores opiniones favorables. Los encuestadores evalúan que habrá que ver cómo procesan sus diferencias, así como el armado de otros candidatos ubicados más a la derecha.

"Está claro que hay una disputa por el liderazgo -analiza Hugo Haime-. Rodríguez Larreta empieza a tener proyección nacional y con María Eugenia Vidal de aliada, tienen una imagen respetable. Ninguno de los sectores parece dispuesto a romper. Electoralmente veo difícil que repitan lo obtenido en 2019 a menos que presenten candidatos alejados de Macri. Hay muy mal recuerdo de su gobierno".

"La oposición ha tenido una gran virtud -afirma Eduardo Fidanza-: permanecer unida, cuando existen muchos incentivos para dividirse. No sin tensiones, administra su interna entre radicalizados y moderados, pero eso no está afectando sus chances. Si bien Macri está en caída libre, Rodriguez Larreta tomó la posta y, según nuestros datos, es hoy el dirigente con mejor imagen a nivel nacional. La base del 40 por ciento está intacta, y si al Gobierno no le va bien, la oposición podría dar la sorpresa en 2021".

"Cambiemos atraviesa, por primera vez, una interna importante -sostiene Roberto Bacman-. Se puede definir como un enfrentamiento entre halcones y palomas. Electoralmente la ventaja sigue siendo para el actual oficialismo. Pero nada está cerrado. Falta mucho trecho por recorrer y realizar una mirada más puntual en cada una de las provincias, donde el oficialismo posee una ventaja estructural".

Shila Vilker comparte datos de su última encuesta. "Macri tiene un rechazo fuerte de dos tercios de la sociedad (63,1 por ciento), pero el tercio que lo acompaña (34,1 por ciento) sigue explicando su figura por las 'buenas intensiones' y ve en el ex presidente el principal representante de una serie de valores y de una forma de vida. Lo ven aún ordenando el espacio. La oposición tendrá como principal desafío definir el orden hacia adentro de su fuerza al tiempo que deberá realizar un trabajo de costura o seducción de los actores que se ubican en el ala más extrema de la derecha, como aquellos liderados por Gómez Centurión o Espert".

Analía del Franco considera que "la elección de 2021, legislativa, habilita a aventurarse a votar a la oposición, inclusive partidos chicos tanto de izquierda como derecha. En esta línea creo que JxC es probable que tenga más conflicto en la atomización de su propio electorado que en la disputa con el FdT".