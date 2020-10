"The Last O.G.”: en la pecera hipster

El último sábado Warner Channel estrenó la tercera temporada de The Last O.G. (sábado a las 22.30 medianoche). Comedia prototípica del subgénero del pez fuera del agua o, más bien, de un espécimen dentro de una pecera hipster. Tracy Morgan (30 Rock) interpreta a Tray Barker, un ex convicto que al salir de la cárcel desconoce el Brooklyn actual. Donde antes había rap, venta de drogas y barberías, ahora se respira gentrificación y locales de comida sana. “El otro día había gente silbando en Harlem, eso sí que me dio miedo”, bromeó el protagonista y productor de la ficción.



En estos episodios, Tray debe dejar la convivencia en la casa de su madre e irse a vivir solo. Por otro lado, la ex y madre de sus hijos se quiere ir a vivir a Nueva Jersey. ¿De quién puede recibir consejos? Nada menos que de Mike Tyson. En The Last O.G. abundan los comentarios picantes sobre “white people” y los afroamericanos, al igual que la jerga y referencias a la cultura pop. Pero a su vez se apoya sobre la moraleja de las “segundas oportunidades”. “Es un programa gracioso, pero con los pies en la tierra. Es amable y no tiene miedo de ser así. Es de un humor orgánico”, explicó Morgan.