La "pata popular" del Acuerdo Social

El Gabinete Económico concretó este lunes una reunión ampliada en Casa Rosada con distintos sectores sociales, sindicales y empresariales, de cara a la negociación que se aproxima con el Fondo Monetario Internacional. Con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezando el encuentro, también asistieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y distintos funcionarios. Estuvieron representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), de las cámaras de la construcción y comercio, de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) de y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Sin embargo, ninguno de estos sectores fue representado por una mujer, en un encuentro que giró alrededor de cómo acelerar la agenda para la "reconstrucción" de la economía después de las restricciones derivadas de la pandemia. En diálogo con Página/12, representantes de la economía popular y del sindicalismo dieron sus impresiones del encuentro.

"Todos los sectores que participamos manifestamos nuestro apoyo en las negociaciones que se inician con el FMI y eso es fundamental para poder salir adelante de esta situación en la que millones de compañeros nuestros la están pasando muy mal", expresó el secretario general de la UTEP, Esteban "Gringo" Castro. El dirigente subrayó que un segundo momento del encuentro estuvo basado en "una agenda sectorial", en la que se consultó acerca de las necesidades de cada uno de los actores, pero que "habrá mesas particulares para hablar de los temas puntuales en profundidad".

"Nosotros estamos al lado de los sectores más vulnerados por los proyectos neoliberales, entonces resaltamos la importancia del acercamiento del Estado en este momento", puntualizó Castro. Por ese motivo, cuando fue su turno destacó "la importancia de que los sectores a los que les corresponde paguen el impuesto a las grandes fortunas". "Dije que veo el esfuerzo que están haciendo muchos empresarios, pero también subrayé que mis compañeros hacen un esfuerzo patriótico enorme porque están cuidando y trabajando con los más vulnerados y arriesgando la vida. Es el mismo esfuerzo que esperamos de los empresarios", agregó.

"Esta pandemia tiene que generar una sensibilidad distinta a la que teníamos y espero que este encuentro vaya por ese camino. Tiene que haber una política de fomento de la economía popular y para todas las personas que se anotaron en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que creemos que serán cerca de cuatro millones. Tienen que existir créditos y más recursos para que todos puedan trabajar", apuntó Castro.

En diálogo con Página/12, Roberto Baradel, quien asisitó como representante de la CTA, junto a Hugo Yasky y Daniel Catalano, puntualizó que "todos los presentes apoyamos al Gobierno y nos parece fundamental que se siga negociando como hasta ahora para que el pago de la deuda no se vincule a un programa de ajuste". Al igual que Castro comentó que les adelantaron que iban a convocarlos por sectores, y que "la idea es poner el acento en el fomento del mercado interno, en la reactivación de la producción y del trabajo, para mejorar el poder adquisitivo y que de ese modo el dinero se vuelque al consumo". "A su turno, Yasky planteo la necesidad de ampliar estas convocatorias a pequeños y medianos productores", contó Baradel.

Si bien estuvieron representados distintos sectores empresariales y sindicales, las que no estuvieron presentes fueron las mujeres. "La reunión convocada por el Gobierno Nacional no contó con una sola trabajadora en representación de los sindicatos", advirtió Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán. "El movimiento obrero y sindical estuvo, pero faltaban las mujeres. Esto sucede siempre y que hay que cambiarlo", dijo Castro. Aseguró que en la UTEP respetan la paridad de género, "pero solo fui convocado yo como secretario general". "Trabajamos mucho ese tema, pero es algo que no estaba expresado esta tarde", admitió.



Informe: Melisa Molina