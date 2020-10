Alberto Fernández participará del Coloquio de IDEA

El presidente Alberto Fernández participará del Coloquio de Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA). La confirmación a la invitación llegó en los últimos días y el lunes por la noche fue oficialmente incorporado en el programa que figura en el sitio web. Se trata de la primera vez que un presidente del frente kirchnerista asiste a este encuentro empresarial, dado que ni Néstor ni Cristina Kirchner participaron durante sus presidencias.



El primer mandatario dará el discurso de apertura, que se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre por la mañana. A diferencia de años anteriores, este año no se realizará en el Sheraton de Mar del Plata sino que será formato digital, por lo que el presidente disertará por videoconferencia, como parte de la sección nominada “Qué país queremos ser” (lema de este año). El lunes por la tarde, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió con el presidente de IDEA, Roberto Murchinson, y quien será el presidente en la 56°edición de este año, Roberto Alexander, para definir detalles.

En tanto, en principio no formará parte ningún funcionario de las carteras económicas (ni del Ministerio de Economía ni de Desarrollo Productivo). Pero, por el contrario, si lo harán quienes encabezaban éstos ministerios en el gobierno de Cambiemos: Hernán Lacunza, exministro de Economía, y Dante Sica, exministro de la Producción. Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de Gabinete de ministros de la Nación, fue invitada, pero lo más probable es que no asista, según pudo saber este diario.

Además, habrá otros funcionarios del Frente de Todos: participará el Canciller Felipe Solá, quien ya había ido en otras oportunidades como gobernador de la provincia de Buenos Aires. También disertará el diputado Gustavo Valdés, junto a gobernadores. Por el lado de Cambiemos confirmó su presencia el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero no así el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

De esta manera, el Gobierno corona una serie de encuentros con el establishment. En los últimos días estuvieron en la Quinta de Olivos importantes empresarios, miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), como Martín Migoya, de Globant o Sergio Kaufman, de Accenture. En tanto, el lunes por la tarde el Gobierno puso en marcha el llamado pacto social, en una cumbre con empresarios del G6 y gremialistas.

Presidentes en IDEA

Néstor Kirchner fue el primer presidente que no asistió a los coloquios de IDEA, después de años de asistencia casi perfecta de los distintos mandatarios, y la misma postura se mantuvo con Cristina. Consideraban al Coloquio como un foro opositor o neoliberal. En la edición de 2014, en uno de los discursos el abogado Daniel Sabsay le había pedido a Cristina Kirchner, en aquel entonces presidente, que exhibiera su título de abogada.

Durante la campaña de las elecciones legislativas de 2017, había rumores de que Cristina Kirchner, candidata a senadora, asistiría. Por el contrario, estuvo en Mar del Plata durante los días del encuentro, pero no participó, y en un acto, ya cuando había dejado el gobierno, criticó el encuentro empresarial. “Leía las recetas que nos daban para bajar la inflación”, aseguró. "Nos dijeron que la inflación era por la demanda, el consumo y la emisión", agregó. "Señores sabelotodo que nos enseñaban al gobierno cómo teníamos que bajar la inflación, ¿Por qué no le preguntan hoy a Macri, que va a estar? Si no hay consumo y hay desocupación, y hay tasas de intereses astronómicas, ¿Cómo es que hoy hay inflación más alta que en el 2015?", lanzó.

Por el contrario, el expresidente Mauricio Macri asistió durante todo su mandato al encuentro, aunque la última vez lo hizo de manera virtual. A pocos días de las elecciones presidenciales 2019 y tras la fuerte derrota en las primarias, el discurso se realizó con el salón a medio llenar, con un clima muy alejado a la euforia de 2016 y 2017. Macri también asistía como Jefe de Gobierno porteño y como empresario, junto con su padre, Franco Macri. Antes de asumir como presidente en 2015, en el Coloquio de IDEA había asegurado: “El año que viene va a estar todo mi gabinete en este evento para poder acordar con ustedes la política. No van a tener que sufrir por si venimos o no”.