Perú se ve venir la segunda ola de coronavirus

Desde Lima.El Perú es uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus. Está entre las diez naciones del mundo con más contagios y muertes. Y es el primero en el mundo en la relación de fallecimientos con la cantidad de población. En lo económico sufre la mayor caída en América Latina, con una baja del 12 por ciento del PIB para este año. Después de meses dramáticos, los infectados y las muertes están en descenso y se respira algo de alivio, pero es una sensación frágil, que convive con la incertidumbre y el temor por la posible llegada de una segunda ola del virus. La población mira con angustia, como un temido espejo a evitar, lo que ocurre en Europa con la segunda ola.

El país ha pasado meses terribles, en los que han quedado en evidencia las profundas debilidades del Estado, servicios públicos prácticamente abandonados, uno de los sistemas de salud más precarias de la región que vio colapsar los hospitales, las inequidades y exclusiones del modelo neoliberal, la insensibilidad de un sistema que ha permitido que algunos conviertan tanto dolor en un negocio especulando sin controles con los precios de la atención, los medicamentes y el oxígeno. Una posible segunda ola amenaza repetir la pesadilla.

Los casos de covid 19 en el país son 835 662 y los fallecidos oficialmente registrados 33 009, es decir 1 027 muertes por cada millón de habitantes, la cifra más alta en el mundo. Los contagios y las muertes que ya venían altos se dispararon luego que el 1 de julio el gobierno, bajo presión del sector empresarial, levantó la cuarentena que había impuesto el 16 de marzo y reabrió la mayor parte de las actividades económicas. Luego de tener por un tiempo más de diez mil casos y más de doscientas muertos al día, hace unas semanas los contagios y fallecimientos comenzaron a disminuir. En las últimas 24 horas hubo 2,733 nuevos casos y 95 muertes.

La apertura económica de julio tuvo un alto costo en contagios y muertes. El entonces ministro de Salud, Víctor Zamora, le reveló a Página/12 que esa decisión se tomó en contra de su opinión. Zamora dejó su cargo poco después. Con los casos ahora a la baja, pero el fantasma de la segunda ola rondando, el gobierno ha decidido avanzar más con la apertura.

Esta semana se reanudaron los vuelos internacionales a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay, y se ha ampliado la capacidad de atención en centros comerciales de 50 a 60 por ciento y en restaurantes de 40 a 50 por ciento. Se estudia reabrir pronto las iglesias. Bares, discotecas, cines, teatros, estadios, siguen cerrados. Se mantiene el toque de queda, que se ha reducido y ahora se inicia a las once de la noche.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se pronunció sobre una posible segunda ola. “Tenemos que estar todos preparados para lo que vaya a pasar. Si tendremos o no una segunda ola es algo que solamente el día a día nos lo dirá. Podemos enfrentar un rebrote como en Europa. Debemos mantener las medidas de prevención personal, no podemos relajarnos”.

Un estudio realizado en julio reveló que para esa fecha en Lima, que con unos 10 millones de habitantes concentra la mayoría de contagios, el 25 por ciento de la población ya habría tenido el virus, la gran mayoría como asintomáticos. En Iquitos, principal ciudad de la Amazonia, que tiene poco más de 400 mil pobladores, se habría alcanzado la famosa inmunidad de rebaño, con un 75 por ciento de su población ya contagiada.

Algunos minimizan la posibilidad de una segunda ola por el alto nivel de la población que ya habría tenido el virus. En una entrevista en el diario Gestión, el economista Waldo Mendoza, de la Universidad Católica, ha señalado que “es casi imposible que se dé una segunda ola de contagios en el Perú”. Argumenta que “debe haber alrededor de 16 millones de personas que han sido infectadas, que es el 50 por ciento de la población total, esto significa que la posibilidad que el virus siga expandiéndose es cada vez menor, matemáticamente es muy complicado (una segunda ola)”.

El epidemiólogo Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, refuta al economista. “No estoy de acuerdo con esa opinión. Lo que se estima es que el 60 por ciento de la población del país todavía es susceptible de contagiarse porque no ha tenido el virus, esa es una cifra alta. Esta situación, la experiencia de lo que está pasando en Europa y la historia, son razones para decir que sí habrá una segunda ola, que probablemente se dé para fin de año. No creo que esa segunda ola alcance la magnitud de la primera, porque ya tenemos experiencia y mayor capacidad de respuesta, pero eso podría cambiar si la mayor parte de la población se descuida. Ahora empieza el verano y las playas pueden ser un peligroso foco de contagio”, le declaró a Página/12.

En diálogo con este diario, el ex ministro Víctor Zamora aseguró que la segunda ola “es inevitable”. “En Lima -señaló- la epidemia empezó en marzo en los barrios residenciales cuando la gente regresaba de Europa y el virus se fue a los barrios populares en los cerros, donde la gente no tenía las condiciones para hacer una cuarentena, ahora la gente que está en sus casas, escondida, va a salir y el virus esta vez va a bajar de los cerros. No sabemos de qué magnitud será esta segunda ola, no tenemos los datos para predecirlo”.

Sobre el impacto económico de una posible segunda ola, el economista Humberto Campodónico, de la Universidad de San Marcos, le indicó a Página/12 que “por la presión que hay de los grandes grupos económicos no creo que el gobierno vuelva a una cuarentena en caso haya segunda ola, pero incluso sin confinamiento una segunda ola golpearía fuerte a una economía que ya está muy afectada por la rígida cuarentena que hubo y porque la pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad y los problemas del modelo económico neoliberal”.