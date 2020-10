El Paraguay de Berizzo igualó 2-2 con el Perú de Gareca 

En el debut de Eduardo Berizzo en Eliminatorias Sudamericanas para un Mundial, Paraguay igualó 2-2 en Asunción con el Perú que conduce Ricardo Gareca.

El encuentro, dirigido por el mundialista Néstor Pitana, no tuvo gran atractivo en la primera etapa. Pero la segunda etapa en el Defensores del Chaco totalmente fue distinta.

Lo tuvo Espínola para el local tras gran cesión de Almirón, pero el arquero Gallese respondió bien. Y de un saque lateral llegó el gol visitante, luego que Gustavo Gómez (un ex Lanús) cabeceara hacia atrás y la pelota cayera servida a André Carrillo, quien de primera sometió a Fernández. Sorprendía Perú de visitante.

Entonces el Toto Berizzo hizo un cambio clave: mandó a la cancha a Angel Romero. Y el atacante de San Lorenzo le respondió con creces, porque primero anotó el empate parcial; quince minutos más tarde puso en ventaja al local y daba vuelta el trámite en un partido que se ponía entretenido.

Pero apenas tres minutos después, nuevamente Carrillo puso las cosas 2-2 y le dio al seleccionado que conduce el Tigre Gareca un empate valioso en un territorio difícil como el guaraní. Así, un partido que apriori asomaba poco trascendente, terminó siendo vibrante.





Síntesis:





2 PARAGUAY: R. Fernández; Espínola, G. Gómez, J. Alonso, Riveros; Cubas, G. Giménez, Villasanti, Almirón, H. Pérez; Lezcano. DT: Eduardo Berizzo.



2 PERU: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Aquino, Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva; Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay). Arbitro: Néstor Pitana.

Goles: 52m y 85m A. Carrillo (Per), 66m y 81m A. Romero (Par).

Cambios: 61m R. Sánchez por Cubas (Par), 62m A. Romero por H. Pérez (Par) y Bobadilla por Lezcano (Par), 63m Farfán por Cueva (Per), 73m C. Gonzales por R. Ruidíaz (Per), 80m C. Ortiz por G. Giménez (Par), 86m Polo por Yotún (Per), M.J. López por A. Carrillo (Per) y Peña por R. Tapia (Per), 93m Sanabria por Almirón (Par).