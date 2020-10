Aval del Senado para 26 nuevos jueces

El Frente de Todos hizo valer su mayoría en el Senado para designar a 26 funcionarios judiciales y aprobar los traslados de dos juezas. La votación terminó con 40 votos a favor, cuatro negativos y 16 abstenciones, mientras que diez opositores se desconectaron al momento de la votación. Esta división refleja el clima caliente que se vive dentro de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, que volvió a hacerse presente para votar, pero no logra unificar una estrategia parlamentaria.

Al principio de la sesión una buena parte de la oposición votó a favor del protocolo de sesiones mixtas. Una semana antes lo habían rechazado, y criticado fuertemente dejando al oficialismo en soledad. El cambio de postura se conversó el miércoles por la tarde, mientras Santiago Cafiero presentaba su informe en el recinto. En el oficialismo cuentan que hubo una reunión privada entre el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), y Cristina Fernández de Kirchner. "Nosotros queremos jugar al fútbol, con las reglas de fútbol. Ustedes quieren rugby, embarran la cancha, judicializan. ¿Quieren que hagamos así? No tengo problema. Pero mirá que a mi también me gusta el rugby", le dijo la vicepresidenta al formoseño, según relataron fuentes del Frente de Todos a Página/12. En ese encuentro, el radical le adelantó que iban a acompañar el protocolo de sesiones mixtas.



El cambio de postura generó un fuerte rechazo principalmente en el porteño Martín Lousteau (UCR) que volvió a manifestar sus diferencias con Naidenoff, en una discusión en la reunión de interbloque. A esta postura se sumaron Guadalupe Tagliaferri (PRO), Juan Carlos Marino (UCR), Lucila Crexell (MPN) y Oscar Castillo (Frente Cívico y Social), que mantuvieron la estrategia de ausentarse a la hora de la votación. "Fue la forma de no avalar el voto junto a CFK en una sesión donde se van a designar jueces y fiscales", explicaron a este diario voceros de este sector. "Después de la reunión con CFK, Luis comunicó: 'esta semana seguimos igual' y el jueves a la mañana cambió todo. Increíble pero real", cuestionaron con bastante enojo cerca de Lousteau.

La sesión siguió con el debate por la designación de nuevos cargos en la justicia. La titular de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, destacó que de los 28 puestos que se trataron "hay un 50% de presencia femenina de las candidatas". La mendocina recordó que los dos de traslados, de las juezas Zunina Niremperger y María Verónica Scanata, se trataron el mismo día que el de los tres magistrados que recibieron el rechazo de la Cámara alta, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Pero ellas sí participaron de la audiencia pública. "Se explayaron largamente sobre su trayectoria personal, el trabajo en sus juzgados. Fueron muy clarificadoras para este Senado", señaló.

Al mismo tiempo, consideró: "Dictaminar a favor de estos 28 pliegos reafirma la voluntad que tiene esta institución de hacer cumplir la Constitución" y agregó que "la comisión de Acuerdos está trabajando a destajo para cumplir con todas las jurisdicciones que todavía tienen jueces, magistrados pendientes de designación".

El aliado macrista Juan Carlos Romero dio un argumento insólito. Dijo que iba a votar en contra "no tanto para cuestionar a los nominados" y que no tenía "elementos para juzgarlos". Cabe destacar que no participó de las audiencias de la comisión de Acuerdos, en línea con la estrategia de la alianza opositora. "Quiero cuestionar la política judicial que está llevando adelante un sector del oficialismo. El kirchnerismo tiene esa vocación de que los jueces que dictan fallos favorables son los correctos y los que no lo hicieron son los incorrectos", siguió.

Sobre la escasa argumentación de Romero, la mendocino lo cuestionó: "No escuché nada respecto de los pliegos por los que hubo audiencia". En este contexto subrayó que se debe "trabajar para dar respuesta a los ciudadanos que hoy están pidiendo que se mejore el servicio de justicia".

En la sesión también estuvo el debate por el procurado interino Eduardo Casal, que aun defiende a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El oficialista Dalmacio Mera presentó una cuestión de privilegio para criticar al jefe de los fiscales. "Presenta la negatoria de lo resuelto por el Senado y dice que según lo que resuelva la Corte, lo que determinó el Senado será válido o invalido", afirmó el catamarqueño. En la misma línea, agregó: "Hay una vocación de quitarle legitimidad a lo que hace el Senado y esto es más que preocupante".

En defensa del funcionario judicial designado por la gestión de Mauricio Macri, Laura Rodríguez Machado (PRO) dijo que el oficialismo "utiliza el Senado de la Nación para apretar al procurador general. Hace varias semanas se asiste a una especie de presión por parte de la mayoría al Poder Judicial". También criticó que la comisión de Acuerdos "no tiene ninguna facultad de llamar a ningún juez a estar a derecho", en referencia a Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Pero Fernández Sagasti recogió el guante y le dijo: "En los traslados que se hace referencia el bloque minoritario se ausentó, tanto de las audiencias como de la sesión. O le falla la memoria o es una cabal mentira".

Informe: Antonio Riccobene