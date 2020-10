Murió Hugo Arana: tenía coronavirus

Este domingo murió Hugo Arana, un actor todoterreno que sabía hacer reír y llorar. Tenía 77 años y estaba internado en el Sanatorio Colegiales, donde había sido hospitalizado por un accidente doméstico y fue diagnosticado con coronavirus. La muerte del actor impactó en el mundo del espectáculo, cuyas figuras manifestaron su pesar y lo despidieron a través de las redes sociales.

La Asociación Argentina de Actores lamentó el fallecimiento de Arana. "Ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público", escribió el sindicato en su cuenta de Twitter. El actor era reconocido por su trayectoria, pero también por sus firmes posiciones políticas que en 2016 lo llevaron a darle una lección sobre la teoría del derrame a Nicolás Dujovne, entonces ministro de Economía de Mauricio Macri.

El actor había sufrido un accidente doméstico y cuando su hijo Juan lo llevó al hospital le diagnosticaron coronavirus. "No sabemos dónde se lo pudo haber contagiado porque no salía salvo para algún estudio médico ineludible. Puede haber ingresado al sanatorio con coronavirus o, quizás, se lo contagió allí", dijo Juan. Durante la internación, Arana aseguró que su sintomatología era leve.

La larga trayectoria de Hugo Arana

Arana nació en Juan José Paso, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y creció en Monte Grande. “A los 11, nos mudamos a Lanús y para mí fue pisar el asfalto por primera vez. Cuando abrí la canilla y salió agua lo viví como un milagro”, contó en una entrevista.

Durante su adolescencia fue pintor, electricista, colocador de alfombras, y recién a los 22 años se acercó a la actuación.

“Un día fui al Centro a comprar tornillos y vi un cartel que decía: Hágase actor, centro experimental cinematográfico. Y me quedé como helado. Yo nunca había visto teatro aunque me gustaba mucho el cine. Estaba desesperado por hacer algo en mi vida”, recordó. Arana se anotó en la escuela y, a los pocos meses, tenía un papel en una obra teatral. “Y sentí: nadie me saca más de acá. Era la primera vez que algo me importaba”, afirmó.

Su primer papel en el cine fue en 1970 en “El santo de la espada”, la película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y protagonizada por Alfredo Halcón que relata la vida de José de San Martín. Pero Arana saltó a la fama en 1972 cuando protagonizó la publicidad del vino Crespi. El personaje de Arana era un hombre que se enteraba de que iba a ser padre y, luego de la impresión de la noticia, terminaba brindando con su esposa.

Arana participó en largometrajes como La tregua, La historia oficial, Made in Lanús, Peligrosa Obsesión, Soldado argentino solo conocido por Dios y Re loca.

En cuanto a la televisión, sus primeros pasos fueron en 1973 con Papá corazón. Luego estuvo en programas emblemáticos como: Matrimonios y algo más, La banda del Golden Rocket, Buenos Vecinos, Tiempo final, Resistiré y Mujeres asesinas. También integró los elencos de Los exitosos Pells, Graduados, Viudas e hijos del Rock and Roll, La Leona, Cuéntame cómo pasó, Últimos pecados y Tu parte del trato, su último trabajo, donde interpretó al padre del personaje de Nicolás Cabré.

Arana se casó en 1978 con la actriz Marzenka Nowak y tuvieron a su hijo Juan. Nowak falleció en 2011.