Lionel Scaloni: "Fuimos un equipo que dominó"

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, se mostró exultante con la victoria por 2-1 frente a Bolivia en La Paz, por las Eliminatorias Sudamericanas. "Sacando los 15 minutos iniciales, el resto fuimos un equipo que dominó, que sabía a lo que jugaba y cumplimos el trámite del partido. Aguantamos sus ataques en los primeros minutos y tuvimos la fortuna de empatar antes que termine el primer tiempo y nos dieron ganas de ganarlo después", analizó el DT, quien valoró el rendimiento de cada uno de sus jugadores, especialmente el de Exequiel Palacios, y solicitó que el volante del Bayer Leverkussen de Alemania tenga "más minutos" en su club. "Palacios es un gran jugador. Lo apreciamos mucho y sabemos lo que nos puede dar, estamos contentos con él", apuntó.

Por su parte, el delantero Lautaro Martínez, autor del gol del empate parcial, resaltó lo hecho por el equipo nacional. "Obvio que es posible ganar en la altura, aunque no es fácil ganar acá", comentó apenas concluyó el encuentro. Por último, con respecto a la estrategia para afrontar el trámite, ex Racing remarcó: "Sabíamos cómo iba a ser el partido, con ellos teniendo la pelota y nosotros tratándonos de no ahogarnos. Nos propusimos no dejarlos jugar cómodos y lo logramos". Mientras que Joaquín Correa, autor del gol de la victoria, agregó: "Siempre tuve la ilusión de jugar en la Selección, y estoy muy contento por haber marcado. Sabía que tenía que pegarle de primera, y gracias a Dios se dio".