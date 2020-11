Cantarle a la vida con poesía desde el trap

“Antes que me vaya es un proyecto musical que compuse a corazón abierto” dice en las redes la música Lulita Tamagno. Su vida barrial, poética y de hip hop, la han vuelto una referencia. Artista con pie en barrio Las Flores, Tamagno dice con atención sobre lo que la moviliza y le pasa, a ella y a los demás. Ahora está preocupada por dejar un legado, que diga más allá de todo esto. No es melancolía sino asunto inmanente de lo que le preocupa por estos días.

“A Antes que me vaya –que se estrena hoy a las 19 por su canal de YouTube- lo tengo encajonado hace un año aproximadamente, cuando viajé a Buenos Aires a ver una amiga, que se dedica a trabajos audiovisuales. Fui también a buscar un poquito de inspiración, y me mostró algunos videoclips”, cuenta la artista a Rosario/12. Entre los clips hubo uno que le despertó una atención especial –“Self Care”, de Mac Miller-, a partir del complemento con otra cuestión, cara a sus afectos: “Cuando doy mis talleres con los chicos, les señalo siempre la importancia de comunicar un mensaje, que deje una parte de nosotros, porque al fin y al cabo la música es eso: trasciende las barreras del tiempo. Eso implica que hoy estamos y mañana no, pero las cosas que escribimos van a quedar acá”.

Mac Miller –fallecido en 2018- canta en “Self Care” desde un ataúd, “habla de su vida y agradece y cuenta que no se arrepiente de nada, porque todo lo que fue lo hizo quién es y por eso llegó a esa circunstancia. Luego de verlo sentí que eso era mucho de lo que me pasaba, que tenía que dejar algo antes de que me fuera. A las personas que padecemos de ataques de pánico y sentimos ansiedad, cuando pasamos por esos momentos, se nos mete en la cabeza el miedo a ya no estar”. El video y la canción que se estrenan hoy “abren pie a un proyecto, de mismo nombre, en el que todavía estamos trabajando y saldrá sobre fin de año. Va a reunir cinco temas, todos desde la misma propuesta: dejar un mensaje, un contenido importante. Es algo que necesito transmitir. Éste es el tema más importante, el que va a abrir todo”.

Antes que me vaya está producido por Bloque30, el proyecto de OnlyPela, quien con el estudio montado en su casa, ubicada en zona norte, en los monoblocks de Casiano Casas, se ha convertido “en uno de los mejores productores de lo que es trap; con pocos recursos, el loco está teniendo laburo hasta con artistas de Buenos Aires. Al día de hoy Bloque30 tiene editados un disco y una infinidad de singles con artistas emergentes de la ciudad, como Liyu, Sick Demon, Ef Oh y Fx36, entre otros. Es importante resaltar su trabajo, sin el cual no sería una artista completa”.

Lulita Tamagno canta y piensa en su familia: “porfa, no me lloren, mi alma los abraza, ahora que estoy en el cielo ya me siento bien”. Y aclara: “Dios quiera que sea dentro de muchos años (risas). Pero sentía que tenía que hacerlo ahora. En alguna parte aludo a mi hermana, a que si me pasara algo le dejen todo a ella. Y también para romper un poco con esa idea de que el trap no tiene contenido, uno de los grandes desafíos era ése. Mediante rimas y un nuevo género musical se puede hacer poesía y ser profundo. Hay muchas expectativas. Son cosas que antes no se han hecho en el rubro del underground de la ciudad”.

El video se articula con imágenes de un viaje reciente por Las Vegas. De Las Flores a Las Vegas. Así de extraño y de extraordinario. De alguna manera, el viaje hacia un sitio casi irreal significó de manera especial. “Al tema lo escribí antes de viajar, y ese mismo viaje funcionó también como un disparador para pensar qué quiero hacer antes de partir al cielo. El viaje me ayudó a valorar a mi familia y a mi país, al estar en una cultura mucho más fría. El cariño y los abrazos de mi vieja ahí cobraron mucho valor. Hace muchos años que mis tíos se fueron a Las Vegas, en 2001, en busca de una mejor calidad de vida. Ellos me pudieron facilitar la visa el año pasado y me regalaron los pasajes. Fue una experiencia nueva, y sé que no todos tienen la oportunidad de viajar y conocer otro país. Mi tío siempre me apoyó en la música, y me esperó con una camarita (risas). Cada cosa que hacíamos fueron registradas: cuando estoy comiendo, corriendo, haciendo alguna pavada, disfrutando. Son tomas que reflejan una parte del viaje y la parte más pura y profunda de mí. Sentí que con la letra iba genial”.

--De tu vida barrial a ese lugar tan extraño. Es raro, ¿no?

-Para mí es increíble estar viviendo en Las Flores, donde sigo viviendo, y haber tenido el privilegio de visitar Estados Unidos. Uno siempre idealiza otro país, pero allá también hay subsidios y gente en las calles, hay realidades que sin distinción de fronteras nos atraviesan a todos. En Las Vegas hay dos realidades. Una es la que viven los turistas, que van y se quedan en hoteles y en Las Vegas Boulevard, en la zona del juego y los casinos; como si dijéramos de Rosario que es el Monumento, el Parque España y el Parque Independencia. Pero después existen los barrios. Y allá pasa lo mismo. Mi viaje consistió en estar en esos barrios, en los bajos, en las casas de remolques. Tengo muchas imágenes, y fue algo muy loco porque fue conocer también otra cara de la que por lo general conocen los turistas. Para mí fue un privilegio enorme cumplir un sueño que no estaba en mis planes, y volver al barrio y seguir mi vida normal.