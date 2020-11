El Rugby Championship será sólo un Tres Naciones

El seleccionado argentino de Rugby, Los Pumas, debutará en Tres Naciones, que se llevará a cabo entre el 31 de octubre y el 5 de diciembre en Australia, jugando ante Nueve Zelanda en Sidney, el 14 de noviembre, tras la decisión de la unión sudafricana de que no participen del torneo los Springboks.



La Sanzaar, organizador del torneo integrado por las federaciones de rugby de los países participantes, anunció en la noche del jueves la deserción sudafricana y oficializó el Tres Nationess con Argentina, Nueva Zelanda y el local Australia reemplazando al Rugby Championship.



Los Pumas debutarán ante los All Blacks en el Bankwest Stadium de Sidney; y una semana después jugarán contra Australia, en McDonald Jones Stadium de Newcastle; según informó la cuenta oficial del seleccionado argentino.



Las "restricciones de viaje impuestas por el gobierno sudafricano a raíz de la pandemia de coronavirus, la preocupación por el bienestar y la seguridad de los jugadores y el efecto continuo de Covid-19 en los jugadores nacionales, tanto en el país como en sus diversos clubes en el Reino Unido y el resto de Europa, obligan a los Springboks a permanecer en Sudáfrica", explicó la Unión sudafricana.

Protección a los Springboks

Por su parte, Jurie Roux, directivo de la Unión Sudafricana de Rugby, consideró que si el seleccionado de Sudáfrica participaba del Rugby Champioship en Australia, en un juego ante el equipo local, Argentina y Nueva Zelanda, en el marco de la pandemia del coronavirus iban a comprometer el bienestar de los jugadores del vigente campeón mundial.



"Con el tiempo agotado no nos quedó opción. Es decepcionante para nuestros seguidores y socios comerciales, pero los continuos impactos de la pandemia significan que no podemos ofrecer un equipo Springbok sin comprometer seriamente el bienestar de los jugadores", explicó Roux, y agregó: "Sanzaar y la Unión australiana hicieron todo lo posible para que el torneo se lleve a cabo y hubiera sido injusto para ellos, sus socios y el gobierno retrasar una decisión por más tiempo".

Según Roux, los Springbooks que juegan en el extranjero tenían muy complicado el viaje a Australia: "Los jugadores que están en Inglaterra, Irlanda, Francia y Japón dependen de diferentes regulaciones locales y protocolos. No estaba claro cuándo podrían sumarse al equipo en Australia".



El seleccionado argentino sufrió el inconveniente al que hace referencia Roux, ya que Joaquín Díaz Bonilla y Enrique Pieretto, quienes juegan en Inglaterra, fueron reemplazados por el entrenador Mario Ledesma al no poder viajar a Oceanía a causa de los trámites a cumplir en Reino Unido.



"Sabemos que las preocupaciones por la seguridad pública son lo primero y no hay forma de que podamos esperar que se encuentren atajos para sacarlos de los países en donde viven y llevarlos a la burbuja de los Springbok. El impacto en nuestra planificación fue profundo y nos llevó a un resultado final en el que no podíamos comprometernos para poder competir", explicó el dirigente sudafricano.

La programación del Tres nacioners

Australia-Nueva Zelanda (ANZ Stadium, Sydney)

7 de noviembre:



Australia v Nueva Zelanda (Suncorp Stadium, Brisbane)

14 de noviembre:



Nueva Zelanda v Argentina (Bankwest Stadium, Sydney)

21 de noviembre:



Argentina v Australia (McDonald Jones Stadium, Newcastle)

28 de noviembre: Argentina v Nueva Zelanda (McDonald Jones Stadium, Newcastle)



5 de diciembre: Australia v Argentina (Bankwest Stadium, Sydney)